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房貸利率持平 30年期約為7.125% 新屋開工降溫

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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10月19日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.125%。（佳信貸款-...
10月19日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國房貸利率維持高檔不變，但高借貸成本已明顯壓抑購屋需求，導致建商信心、新屋開工與成屋交易指標同步走弱。

根據佳信貸款報告，10月19日當周，美國各期固定房貸利率維持不變，30年期固定房貸仍為7.125%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.467%。本周陸續公布的房市數據顯示，高借貸成本持續牽制購屋需求，建商信心、新屋開工及成屋簽約活動均出現降溫。

全美住宅建築商協會（NAHB）與富國銀行最新公布，10月房屋市場指數較上月下降3點至29，創2012年6月以來最低。這項指數反映建商對新建獨棟住宅市場的信心，低於50代表看淡市場者多於看好者。房貸利率維持高檔，加上建築成本壓力，使建商對市場前景更加審慎。

買家觀望也迫使建商增加讓利。調查顯示，10月有43%的建商降價，為2020年以來最高比率，平均降幅為6%；另有65%的建商提供銷售優惠，反映業者仍需透過優惠措施吸引買家進場。

住宅建設方面，美國人口普查局20日公布，9月經季節調整後的新屋開工年率為122萬1000戶，月減5.2%、年減7.4%。反映未來建設活動的建築許可年率則為140萬戶，月減0.2%、年減3%。其中，獨棟住宅開工月減4.6%，建築許可月減4%，顯示這類住宅的開發動能同樣承壓。

成屋市場也傳出疲弱訊號。全美房地產經紀人協會（NAR）近日公布，9月待完成交易房屋銷售指數月減7.3%至66，創2001年開始統計以來最低，年減11.3%。這項指數追蹤已簽約、尚未完成過戶的成屋交易，可反映未來成交走勢。協會首席經濟學家Lawrence Yun指出，9月房貸利率快速上升，導致市場環境轉弱。

整體而言，最新數據反映高利率對房市的壓力仍未消退。不過，房市降溫並不代表房貸利率會立即下跌，後續走勢仍受到通膨、聯準會政策及債券市場預期影響。對購屋者而言，即使房價或銷售優惠增加，能否負擔每月房貸，仍是決定是否進場的關鍵。

精華 FAQ

  • 根據佳信貸款報告，10月19日當周美國各期固定房貸利率維持不變，其中30年期固定房貸仍為7.125%。市場平均值則更高，約在7.467%左右。

  • 建商信心、新屋開工與成屋簽約都同步轉弱。NAHB房屋市場指數降至29，新屋開工年率月減5.2%，NAR待完成交易房屋銷售指數也月減7.3%，顯示需求持續承壓。

  • 調查顯示，10月有43%的建商降價，為2020年以來最高比例，平均降幅達6%；另有65%的建商提供銷售優惠，反映業者正積極透過價格與方案刺激買氣。

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