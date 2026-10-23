研究：若加州房價漲幅同通膨 中位數應24萬 非1984年4倍多

聖荷西的這棟一樓平房，叫價132萬8000元。(取材自redfin.com)

AI摘要 文章摘要整理： Clever Real Estate研究指出，加州房價長期漲幅遠超通膨，若自1984年起跟隨物價上升，如今中位數只應約24萬2309元。

一項研究揭示，如果自1984年以來加州房價 漲幅與通膨 率保持一致，如今加州房價中位數應只有略高於24萬元，而不是1984年的四倍多。

紐約郵報加州版報導，一項深具火爆性的研究揭示，加州的房價漲幅遠遠超通膨水平，導致購屋者不得不多支付數十萬元的價差。這項由Clever Real Estate所進行的新研究，對比了加州目前的房價中位數與自1984年以來，如果房價漲幅與通膨率持平，那麼房屋的最終價格應該是多少。

報告顯示自1984年以來，加州房價上漲了441%，而通膨率僅成長了210%。如果房價漲幅與通膨率持平，那麼如今加州的房價中位數應該是24萬2309元。

從全國的角度來看，自2011年以來，美國50個最大大都會區房價漲幅全都超過通膨率。2011年1月至2026年1月間，通膨率是上升47.7%。但50個都會區房價上漲速度都超過通膨。在佛州邁阿密和亞歷桑納州鳳凰城，房價漲幅分別比整體通膨率高出201%和177%。

然而房價與通膨率之間差距最大的城市是在加州。報告指出：「聖荷西的一棟房子現價為137.5萬元，但僅考慮通貨膨脹因素後，其價格應該僅為64萬2288元，兩者相差73萬2712元。差距第二大的城市是聖地牙哥（差43萬2043元）、洛杉磯（差42萬9794元）和舊金山（差41萬6170元）。

河濱市的房價與通貨膨脹率之間的差距也達到了30萬3991元，而弗萊斯諾的差距為22萬0493元。自2011年以來，美國50個最大都會區中有13個的房價上漲了至少兩倍，例如河濱市、弗萊斯諾市和沙加緬度市。

Clever Real Estate是一家總部位於密蘇里州的房地產公司，成立於2017年，它致力於幫助房主與當地房地產經紀人建立聯繫。該公司在這項研究中，將40年的聯邦房價數據與消費者主要指數進行了比較，並在過去15年中對美國人口最多的50個大都市區進行了同樣的比較。