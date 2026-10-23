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巴沙迪那商業基地擬改建225戶公寓 部分保留給低收租客

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
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公寓建案效果圖，規畫興建四至六層住宅，共225戶。（圖／KTGY提供）
公寓建案效果圖，規畫興建四至六層住宅，共225戶。（圖／KTGY提供）

AI摘要

文章摘要整理：

巴沙迪那N. Fair Oaks大道444號商業基地將拆除重建為225戶公寓，並保留部分單位給低收入租客，同時配置泳池、健身房、共享空間與屋頂露台。

巴沙迪那市一處商業基地，計畫改建為225戶公寓。開發商Summerhill Apartment Communities近日提出修訂方案，規畫興建四至六層住宅，設置兩層地下停車場，並配置泳池、健身房、共享工作空間及屋頂露台。

據地產網站Urbanize LA報導，建案位於N. Fair Oaks大道444號，坐落210號公路北側。2022年公布的版本規畫206戶公寓、255個停車位；最新方案增至225戶、294個車位，分別增加19戶與39個車位，建築總面積近38萬3000平方呎。

住宅格局包括開放式套房及一至三臥室單位，部分住宅將保留給較低收入租客，以符合州住宅密度獎勵資格。

市府資料顯示，基地位於北費爾橡樹大道與East Villa Street交會處東南角，由兩筆土地組成，總面積約8萬972平方呎，現址為George L. Throop Company的混凝土廠及相關設施。計畫將拆除現有建物，改建為多戶住宅。

建案沿街立面效果圖，採不同色調與材質搭配陽台、植栽，部分高樓層退縮形成露台空間。...
建案沿街立面效果圖，採不同色調與材質搭配陽台、植栽，部分高樓層退縮形成露台空間。（圖／KTGY提供）

整體配置分為南、北兩棟，北棟五至六層，南棟四至五層。北棟在街角設置住宅與租賃服務大廳，南棟則規畫共享工作空間、住戶交誼室及健身房。地下停車場出入口設於基地東北側。

兩棟住宅之間規畫廣場與階梯，從N. Fair Oaks大道可直接進入，並連接內部庭院。北棟南側庭院設有泳池，南棟另設獨立庭院；部分高樓層採退縮設計，留出屋頂露台空間。

建案仍由KTGY建築事務所設計，結合地中海與現代建築風格，部分設計參考鄰近Villa Raymond的建築元素。建案透過住宅入口、臨街立面、景觀及行人設施，營造適合步行的街道環境。

紅色框線標示公寓建案基地，位於N. Fair Oaks Avenue與East ...
紅色框線標示公寓建案基地，位於N. Fair Oaks Avenue與East Villa Street交會處東南角，現有商業設施擬拆除改建住宅。（圖／KTGY提供）

精華 FAQ

  • 開發商Summerhill Apartment Communities提出修訂方案，計畫把位於N. Fair Oaks大道444號的商業基地拆除後，改建為225戶多戶住宅公寓，並配置兩層地下停車場與多項社區設施。

  • 相較2022年公布的206戶、255個車位版本，最新方案增加到225戶與294個車位，分別多19戶和39個車位，建築總面積也接近38萬3000平方呎。

  • 部分住宅將保留給較低收入租客，以符合州住宅密度獎勵資格；建案仍由KTGY設計，結合地中海與現代風格，並以街角入口、臨街立面與景觀營造步行友善環境。

租客 低收入

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