我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

罕見購屋優惠… 核桃溪市3戶低價宅 10/30前登記抽籤

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
申請資格與收入門檻、家庭年收入上限門檻對照表(資料來源：FOX KTVU 編譯組...
申請資格與收入門檻、家庭年收入上限門檻對照表(資料來源：FOX KTVU 編譯組製表)

AI摘要

文章摘要整理：

核桃溪市推出3戶低價新宅供首次購屋族抽籤申購，最低僅26萬2750元，並附頭期款與房貸補助，但買家須符合收入與自住規範。

FOX KTVU新聞網報導，舊金山灣區東灣傳來置產利多！核桃溪市近日釋出罕見購屋優惠，讓符合資格的首次購屋族得以遠低於市場行情的價格一圓成家夢。

凡家庭人口達三或四人以上，且收入符合「極低收入」或「低收入」門檻的家庭，即有機會登記抽籤申請該市的「低於市價住宅」配售計畫。

據市府公布資料，本次推出的住宅皆為全新落成的獨立住宅，室內空間逾2000平方呎，規畫為三至四房格局，售價介於26萬2750元至37萬7000元之間。

該項可負擔住宅計畫由非營利組織「灣區可負擔置產聯盟」（BAAHA）負責營運，並與「社區住宅開發公司」（CHDC）及Mechanics銀行攜手合作。參與合作的銀行將為符合資格的買家提供額外的頭期款補助與房貸利息補貼。

本次共釋出三戶住宅供民眾抽籤申購，每戶目前市場預估價值高達120萬至150萬元。

在釋出的物件中，其中一戶坐落於該市的「Abigail」社區，為兩層樓、四房格局，室內面積超過2500平方呎，採開放式格局設計，主臥設有走入式更衣間，並附帶景觀後院。

這棟焦點物件將以26萬2750元的超低優惠價出售，專門保留給符合「極低收入」標準的申請家庭。

房地產平台Zillow最新數據顯示，核桃溪市目前的平均房價已超過99萬2000元，此戶配售價格不及市價的三分之一。主辦單位與市府於10月21日針對有意申購的民眾舉辦線上說明會。

其餘兩戶則坐落於市內的「Enclave」社區，售價落在30多萬元中段，將開放給符合「低收入」資格的家庭參與獨立抽籤。

有意申購者須於10月30日截止日前完成登記手續以取得抽籤資格。核桃溪市這項抽籤機制將優先保障目前已在該市居住或就業的申請者。

獲選並成功購屋者日後亦須遵守相關居住規範，包括：房屋須隨時保持良好屋況、嚴禁轉租出租，且必須作為常住自住宅，即每年至少須親自居住滿10個月。

若未來屋主有意轉手出售，買家資格必須通過市府審查核准，且該房屋在未來45年內均須維持「低於市價」的可負擔住宅身分。

除核桃溪市外，灣區可負擔置產聯盟目前亦在康柯德、東巴洛阿圖與安蒂奧克等多個灣區城市推出類似的首購計畫。

精華 FAQ

  • 本次共釋出3戶全新獨立住宅，室內逾2000平方呎，售價介於26萬2750元至37萬7000元之間，遠低於核桃溪市一般房價水準。

  • 申請者需為首次購屋族，且家庭人口達3人或4人以上，收入必須符合「極低收入」或「低收入」門檻，部分戶別還會依收入級距分開抽籤。

  • 買家必須將房屋作為常住自住宅，每年至少親自居住10個月，且不得轉租；若未來出售，買家資格須先經市府審查，並維持45年的可負擔身分。

灣區 低收入 核桃

上一則

巴沙迪那商業基地擬改建225戶公寓 部分保留給低收租客

下一則

小額遺產繼承更簡便 不超過「這金額」只需宣誓聲明

延伸閱讀

南布朗克斯經濟適用房開放申請

南布朗克斯經濟適用房開放申請
修屋獲免息貸款甚至不用還補助金 南加這些城市有好康

修屋獲免息貸款甚至不用還補助金 南加這些城市有好康
獨家／布碌崙羊頭灣遊民所產權文件現疑點 地界附件竟為空白

獨家／布碌崙羊頭灣遊民所產權文件現疑點 地界附件竟為空白
金山豪宅搶手 這間開價800萬賣1500萬 溢價87.5%今年次高

金山豪宅搶手 這間開價800萬賣1500萬 溢價87.5%今年次高
金山居大不易 年入10萬也難租房

金山居大不易 年入10萬也難租房
檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅

檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅

熱門新聞

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格