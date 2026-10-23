罕見購屋優惠… 核桃溪市3戶低價宅 10/30前登記抽籤

申請資格與收入門檻、家庭年收入上限門檻對照表(資料來源：FOX KTVU 編譯組製表)

AI摘要 文章摘要整理： 核桃溪市推出3戶低價新宅供首次購屋族抽籤申購，最低僅26萬2750元，並附頭期款與房貸補助，但買家須符合收入與自住規範。

FOX KTVU新聞網報導，舊金山灣區 東灣傳來置產利多！核桃 溪市近日釋出罕見購屋優惠，讓符合資格的首次購屋族得以遠低於市場行情的價格一圓成家夢。

凡家庭人口達三或四人以上，且收入符合「極低收入 」或「低收入」門檻的家庭，即有機會登記抽籤申請該市的「低於市價住宅」配售計畫。

據市府公布資料，本次推出的住宅皆為全新落成的獨立住宅，室內空間逾2000平方呎，規畫為三至四房格局，售價介於26萬2750元至37萬7000元之間。

該項可負擔住宅計畫由非營利組織「灣區可負擔置產聯盟」（BAAHA）負責營運，並與「社區住宅開發公司」（CHDC）及Mechanics銀行攜手合作。參與合作的銀行將為符合資格的買家提供額外的頭期款補助與房貸利息補貼。

本次共釋出三戶住宅供民眾抽籤申購，每戶目前市場預估價值高達120萬至150萬元。

在釋出的物件中，其中一戶坐落於該市的「Abigail」社區，為兩層樓、四房格局，室內面積超過2500平方呎，採開放式格局設計，主臥設有走入式更衣間，並附帶景觀後院。

這棟焦點物件將以26萬2750元的超低優惠價出售，專門保留給符合「極低收入」標準的申請家庭。

房地產平台Zillow最新數據顯示，核桃溪市目前的平均房價已超過99萬2000元，此戶配售價格不及市價的三分之一。主辦單位與市府於10月21日針對有意申購的民眾舉辦線上說明會。

其餘兩戶則坐落於市內的「Enclave」社區，售價落在30多萬元中段，將開放給符合「低收入」資格的家庭參與獨立抽籤。

有意申購者須於10月30日截止日前完成登記手續以取得抽籤資格。核桃溪市這項抽籤機制將優先保障目前已在該市居住或就業的申請者。

獲選並成功購屋者日後亦須遵守相關居住規範，包括：房屋須隨時保持良好屋況、嚴禁轉租出租，且必須作為常住自住宅，即每年至少須親自居住滿10個月。

若未來屋主有意轉手出售，買家資格必須通過市府審查核准，且該房屋在未來45年內均須維持「低於市價」的可負擔住宅身分。

除核桃溪市外，灣區可負擔置產聯盟目前亦在康柯德、東巴洛阿圖與安蒂奧克等多個灣區城市推出類似的首購計畫。