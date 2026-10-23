聖荷西市中心可負擔住房樓將動工 估提供數百住房單位

位於聖荷西市中心470 South Market Street的「門戶大廈」，規畫為樓高15層、共計提供220戶公寓的可負擔住宅開發項目。效果圖。（取材自DLR集團）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西SoFA區的Gateway Tower可負擔住宅案已完成融資，預計興建15層、220戶公寓，鎖定中低收入租戶並配置商業空間。

聖荷西 信使報報導，隨著建案團隊全數融資到位，位於聖荷西市中心SoFA藝術區的一棟可負擔住宅大樓，即將展開前期施工。

這棟名為「門戶大廈」（Gateway Tower）的建案坐落於470 South Market Street，基地範圍介於Market Street、William Street與First Street之間。該建築規畫為樓高15層的住宅大樓，共計提供220戶公寓，其中218戶為保障性可負擔住宅，另有兩戶為物業管理人員保留之市價住宅。

本案由聖荷西在地房地產 開發商Core Cos.與非營利組織「可負擔住宅CDC 」（Affordable Housing CDC）合資聯手開發。Core Cos.總裁尼爾（Chris Neale）說：「歷經近20年的構想與堅持，門戶大廈即將為聖荷西市中心的未來形塑新風貌。」

根據10月14日提交的地產備案文件，該案已取得全數最終融資，摩根大通（JPMorgan Chase）、聖荷西市政府、聖塔克拉拉縣以及加州政府均提供了開發貸款。

加州住宅金融局（California Housing Finance Authority）估計，該案總開發成本預計達1億9780萬元，相當於每戶興建成本逾89萬9100元。

依據加州住宅與社區發展部的計算標準，該大樓的可負擔住宅單位將保留給收入在聖塔克拉拉縣中位數30%至70%之間的租戶。

截至2026年年中，南灣地區單身人士的收入中位數為14萬3850元，四口之家則為20萬5500元。換言之，該案的年收入申請限制為：單身租戶介於4萬3155元至10萬695元之間；四口家庭則介於6萬1650元至14萬3850元之間。

州府機構指出，大樓房型涵蓋套房以及一房、二房與三房格局；地面層並規畫有3300平方呎的商業空間，預計將由非營利音樂組織「聖荷西爵士」（San Jose Jazz Co.）等承租進駐。

尼爾強調，這處住宅樞紐期望為「聖荷西市中心的在職勞工，特別是藝術家、音樂人以及推動SoFA區蓬勃發展的幕後功臣，提供兼具高品質且負擔得起的安心居所」。