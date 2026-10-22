巴沙迪那擬建32戶公寓 4戶保留給極低收入家庭

該建案設計圖。（EJA Design Studios）

AI摘要 文章摘要整理： 巴沙迪那North Marengo Avenue新案擬在兩塊空地興建32戶公寓，並保留4戶給極低收入家庭，藉密度獎勵增量；目前僅進入概念設計審查，尚未取得建築許可。

巴沙迪那一處新建住宅項目近日公布修改後的設計方案。開發商計畫在North Marengo Avenue 810至818號的兩塊空地上興建32戶公寓，其中四戶保留給極低收入 家庭，並設置可停放52輛車的地下停車場。市府規畫人員建議有條件通過概念設計；項目仍須完成後續審查，尚未取得建築許可。

根據巴沙迪那市府提交設計委員會的報告，項目用地位於North Marengo大道東側、Painter Street附近，兩塊地合計約2萬8029平方英尺，目前均為空地。開發方案包含兩棟三層住宅建築，整體大致呈U字形，圍繞中央庭園及南側花園。地下停車場入口設於地塊南側。開發商為RAM Pasadena Development LLC，建築設計由EJA Design Studios負責。

依現行分區規定，該地塊基本可興建21戶。開發商提出保留4戶供極低收入家庭居住，藉此依加州 住宅密度獎勵規定，將總戶數增加至32戶。

這項開發案已歷經多次設計調整。市府文件顯示，設計委員會在2025年審閱較早版本時，認為建築的體量和現代風格仍須進一步考慮周邊街景。當地以一、二層的工匠式及復古風格住宅為主，也有部分公寓建築。開發團隊因此簡化最新方案的外牆造型和用色，採用磚砌基座、上層石材飾面，以及陽台內凹處的木質裝飾。

據《Pasadena Now》報導，設計委員會原訂於9月22日審議項目的概念設計。市府工作人員建議附條件批准，但現有公開報告記載的是審議前建議，不能據此認定項目已獲委員會批准。即使概念設計獲准，開發商仍須完成最終設計審查及建築許可等程序，方可動工。

該建案設計圖。（EJA Design Studios）

該建案設計圖。（EJA Design Studios）