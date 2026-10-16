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房貸利率全面下降 聯準會官員：年底前可能再升息

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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10月12日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.125%。（佳信貸款-...
10月12日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國房貸利率近期回落，但聯準會官員仍對通膨保持警戒，認為年底前可能再小幅升息，後續房貸走勢仍受經濟數據與債市影響。

根據佳信貸款報告，10月12日當周，美國各期固定房貸利率全面下降，30年期固定房貸降至7.125%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.55%。

房貸報價回落之際，聯準會官員仍對通膨保持警戒。克里夫蘭聯準銀行總裁哈馬克（Beth Hammack）表示，希望透過抑制需求，讓通膨降溫，同時避免對就業市場造成不必要的傷害。

路透報導，哈馬克指出，企業投資強勁，以及資產增值帶來的財富效應支撐消費，都在推動需求。若企業資本支出能適度放慢，或許就不必讓消費承受同樣程度的調整。她認為利率仍需提高，但對升息時間與幅度保持開放態度。

哈馬克在演講中表示，通膨壓力廣泛存在，並非只集中於能源。她警告，部分企業已開始預先為未來通膨調漲售價，若這種心態逐漸根深蒂固，將增加物價回到2%目標的難度。

她指出，失業率維持在4.2%，就業市場相對穩定，讓聯準會有空間處理通膨。她傾向較快採取小幅政策調整，避免等待過久，日後被迫大幅收緊；但若勞動市場明顯惡化，政策也需調整。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）近日表示，目前預期年底前仍需進一步小幅升息，確保通膨持續回到2%。不過，是否採取行動及具體時間，仍取決於後續數據與風險變化。

聯準會9月已將政策利率調升至3.75%至4%區間，下一次決策會議將於10月27日至28日舉行。

房地美研究指出，30年期固定房貸利率與10年期公債殖利率密切相關，但並非每周同步變動，通膨預期也是重要影響因素。本周貸款報價下降，尚不足以確認房貸將持續走低；後續通膨走勢與債券市場反應，仍是觀察借款成本的關鍵。

精華 FAQ

  • 根據佳信貸款報告，10月12日當周美國各期固定房貸利率全面下降，其中30年期固定房貸利率降至7.125%，顯示借款成本短線回落。

  • 哈馬克與柯林斯都認為，為了讓通膨持續回到2%目標，年底前仍可能需要再進行小幅升息；但是否升息、何時升息，仍要看後續數據與風險變化。

  • 不一定。房地美指出，30年期固定房貸利率雖與10年期公債殖利率密切相關，但不會每周同步變動，通膨預期也很關鍵，因此仍需觀察債市與物價走勢。

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