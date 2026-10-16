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LA韓國城將建新口袋公園 2.6英尺綠地施工較預期緩慢

記者謝雨珊／綜合報導
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位於649 S. Oxford Avenue的Pico Pico圖書館旁，洛杉磯...
位於649 S. Oxford Avenue的Pico Pico圖書館旁，洛杉磯韓國城一座規畫已久的新口袋公園，目前在推進中。（JFAK Architects）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國城Pico Pico圖書館旁的口袋公園工程已推進，將先建地下停車場再打造2.6萬平方呎綠地，但施工進度明顯慢於原先規畫。

洛杉磯韓國城一座規畫已久的新口袋公園，目前在推進中。位於Wilshire Boulevard以南、649 S. Oxford Avenue的Pico Pico圖書館旁，這項公園開發案自2024年開始施工，未來完成後將為公園綠地相對稀少的韓國城增添約2.6萬平方呎的公共休憩空間。

該項目主要工程是在圖書館下方興建地下停車場，提供50個停車位，並搭配額外的街邊停車空間，以滿足圖書館使用需求。停車場完工後，上方空間將打造全新的口袋公園，由JFAK Architects負責設計。

根據目前公布的設計方案，公園內將規畫兒童遊樂場、活動空間、遮陽設施、戶外健身器材、環形步道、長椅及桌椅，同時搭配樹木與景觀綠化，提供社區居民及遊客休憩使用。

JFAK Architects在項目介紹中表示，這座公園主要服務當地社區居民及韓國城訪客，也將成為圖書館的「戶外延伸空間」，提供閱讀區及社交活動場所。公園也將直接連接現有的Pico Pico圖書館，並同步進行圖書館外牆改善工程，包括設置新的建築標誌，以提升整體空間的視覺辨識度與社區形象。

不過，這項工程的進度比原先預期更為緩慢。根據洛杉磯市政府2019年發布的初步研究，當時預計口袋公園的施工期約為18個月，但項目直到2024年才正式進入施工階段，目前工程仍在持續進行。

Pico Pico Park的規畫，也被視為韓國城過去「中央公園」計畫未能實現後的替代方案之一。洛杉磯市過去曾計畫將第七街（7th Street）與Hobart Avenue交界的一處空地改建為「Koreatown Central Park」，但隨著加州重建局（CRA/LA）體系解散，相關計畫最終告吹。原先規畫的公園用地如今已重新開發為名為Pearl on Wilshire的公寓大樓。

韓國城目前仍是洛杉磯公園與公共綠地相對稀少的社區之一。除了Pico Pico Park之外，近期也有另一項小型綠地空間的規畫浮現，預計落腳於Kingsley Drive沿線，若相關計畫順利推進，未來將進一步增加韓國城居民可使用的公共開放空間。

此外，Pico Pico圖書館所在地附近的3700 Wilshire Boulevard，還有一棟現有辦公大樓，未來計畫由Jamison Services推動住宅改建。隨著周邊住宅開發及公共空間建設陸續推進，韓國城的城市景觀與社區生活機能也可望進一步改善。

精華 FAQ

  • 公園位於Wilshire Boulevard以南、649 S. Oxford Avenue的Pico Pico圖書館旁，完工後將提供約2.6萬平方呎的公共休憩空間，補足韓國城長期不足的綠地資源。

  • 目前重點是先在圖書館下方興建地下停車場，提供50個停車位與額外街邊停車空間；之後上方將設置兒童遊樂場、步道、座椅、健身器材、遮陽設施與植栽。

  • 韓國城一直是洛杉磯公園與公共綠地較稀少的地區，Pico Pico Park可作為圖書館的戶外延伸，也被視為先前中央公園計畫未實現後的重要替代方案。

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