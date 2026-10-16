房貸利率飆破7% 房市將降溫？金山恐成例外

房貸利率飆破7%，未來幾個月房屋需求可能會降溫，唯獨舊金山可能是個例外。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國30年期房貸利率升至7.28%，市場預期成交量下滑、房價大致持平，但舊金山因AI財富與供給短缺，可能較不受降溫影響。

舊金山 紀事報報導，房貸利率 近期突破引人注目的7%心理關卡，這是否會為舊金山炙手可熱的房地產市場踩下煞車？

根據房地美（Freddie Mac）每周調查，美國30年期固定房貸平均利率已從3月5日的6%一路飆升至上周的7.28%，創下三年來新高。

市場普遍預期利率將在7%上方維持數周甚至數月；專家指出，在此情境下成交量可能下滑，房價 則很有可能維持平穩。

經濟諮詢機構信標經濟（Beacon Economics）創辦人桑伯格（Chris Thornberg）分析，當利率上升時，市場需求會萎縮，但房屋供應量同樣會減少。原本不願放棄3%低利貸款換成6%貸款的屋主，在利率升破7%後更不可能換屋。在升息環境下，「除非法拍屋數量暴增，否則房價通常會維持極度平穩」。

全現金買家比例較高的頂級豪宅市場，以及受到AI財富效應提振的舊金山與周邊社區，受到的影響可能遠低於遠離AI核心圈、房價較親民的區域。

老共和國產權公司（Old Republic Title）業務主管奧康納（Dierdre O’Connor）分析了1月1日至9月1日間舊金山成交的房屋，發現有33%的獨立獨棟住宅以及43%的公寓大樓在過戶時完全沒有辦理貸款。但高端市場的400萬元以上的物件有64%無貸款，超過700萬元的物件更有高達79%完全不需房貸。

里維拉說：「對高淨值資產人士而言，問題不在於『買不買這棟房子』，而在於『要不要借款、借多少』。如果利率持續維持高位，他們可能會減少借款額度，或者乾脆全付現。」

距離舊金山通勤相對便利的周邊地區，房價也呈現上漲趨勢，儘管漲幅不及舊金山本身。這些區域包括聖馬刁縣、馬林縣，以及屋崙的高級住宅區。

未來的市場走向難以精準預測，但加州房地產經紀人協會副首席經濟學家魏（Oscar Wei）指出「未來幾個月房屋需求可能會降溫」，唯獨舊金山可能是個例外–當地近期的瘋狂競標源自AI創造的財富積累，以及該市長期以來嚴重缺乏新建住宅的結構性問題。他認為這兩項因素短期內都不會消退。