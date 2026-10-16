簡化撥款流程、降成本…紐森簽法案 掃除建可負擔住房障礙
加州州長紐森簽署AB 179，藉由簡化融資與審批流程、鼓勵降低發展影響費，降低可負擔住房建造成本並加快資金到位。
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加州州長紐森簽署AB 179，藉由簡化融資與審批流程、鼓勵降低發展影響費，降低可負擔住房建造成本並加快資金到位。
加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署通過的AB 179法案，主要簡化住房建造的審批流程，鼓勵減低發展影響費，以助增加興建更多可負擔房屋。
洛杉磯ABC7電視台報導，AB 179法案是財政預算的補充立法，包含多項住房條款，為增加可負擔住房的供應掃除障礙。
州政府官員表示，該法案目的是解決可負擔住房的融資問題，這問題是興建這些住房的最大障礙之一。法案將簡化州政府的撥款流程，同時鼓勵各城市降低發展影響費，這費用是為了減緩新興建築對公共基礎設施的影響，通常十分高昂，達至數萬美元。
紐森說：「我們正在精簡官僚程序，就融資的簡單一站式申請更新安排，聚焦於地方層面的真正問責；而在州的層面，則在根本性的土地利用改革，以及推出改革措施的時間方面，推動問責。」
支持者認為，這項法案有助於引導加州有限的可負擔住房建造資金，流向已準備好推進的項目，同時優先發展可負擔的租住房屋。
加州屋崙選區的民主黨參議員阿雷金表示，草案將大幅簡化住房建設流程，加快獲得資金，同時解決了增加開發房屋成本的發展影響費問題。
支持法案者表示，改革措施預計可使每套住房的開發成本，降低約6萬至7萬美元，但融資只是造成加州住房可負擔能力問題的部分原因。加州一直以來都是全美住房建造和購買成本最高的州之一。
這項法案主要針對可負擔住房的融資與審批障礙，透過簡化州政府撥款流程、提高行政效率，讓已準備好的住房項目更快取得資金並推進興建。 發展影響費通常相當高昂，常達數萬美元，用來減緩新建築對公共基礎設施的衝擊；法案希望藉此降低建案成本，提升可負擔住房的興建誘因。 支持者認為法案可把有限的州級可負擔住房資金導向更成熟的項目，並優先推動租住房屋；估計每戶開發成本可降低約6萬至7萬美元。
精華 FAQ
這項法案主要針對可負擔住房的融資與審批障礙，透過簡化州政府撥款流程、提高行政效率，讓已準備好的住房項目更快取得資金並推進興建。
發展影響費通常相當高昂，常達數萬美元，用來減緩新建築對公共基礎設施的衝擊；法案希望藉此降低建案成本，提升可負擔住房的興建誘因。
支持者認為法案可把有限的州級可負擔住房資金導向更成熟的項目，並優先推動租住房屋；估計每戶開發成本可降低約6萬至7萬美元。
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