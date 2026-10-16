簡化撥款流程、降成本…紐森簽法案 掃除建可負擔住房障礙

加州州長紐森到屋崙視察當地的無家者問題，並對記者談及已通過的AB 179法案如何協助增加可負擔住房的供應。（加州政府網站）

AI摘要 文章摘要整理： 加州州長紐森簽署AB 179，藉由簡化融資與審批流程、鼓勵降低發展影響費，降低可負擔住房建造成本並加快資金到位。

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）簽署通過的AB 179法案，主要簡化住房建造的審批流程，鼓勵減低發展影響費，以助增加興建更多可負擔房屋。

洛杉磯 ABC7電視台報導，AB 179法案是財政預算的補充立法，包含多項住房條款，為增加可負擔住房的供應掃除障礙。

州政府官員表示，該法案目的是解決可負擔住房的融資問題，這問題是興建這些住房的最大障礙之一。法案將簡化州政府的撥款流程，同時鼓勵各城市降低發展影響費，這費用是為了減緩新興建築對公共基礎設施的影響，通常十分高昂，達至數萬美元。

紐森說：「我們正在精簡官僚程序，就融資的簡單一站式申請更新安排，聚焦於地方層面的真正問責；而在州的層面，則在根本性的土地利用改革，以及推出改革措施的時間方面，推動問責。」

支持者認為，這項法案有助於引導加州有限的可負擔住房建造資金，流向已準備好推進的項目，同時優先發展可負擔的租住房屋。

加州屋崙選區的民主黨參議員阿雷金表示，草案將大幅簡化住房建設流程，加快獲得資金，同時解決了增加開發房屋成本的發展影響費問題。

支持法案者表示，改革措施預計可使每套住房的開發成本，降低約6萬至7萬美元，但融資只是造成加州住房可負擔能力問題的部分原因。加州一直以來都是全美住房建造和購買成本最高的州之一。