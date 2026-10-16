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金山豪宅搶手 這間開價800萬賣1500萬 溢價87.5%今年次高

編譯組／綜合報導
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舊金山2 Sixth Ave.住宅街景。該住宅於日前以1500萬元的價格售出，較...
舊金山2 Sixth Ave.住宅街景。該住宅於日前以1500萬元的價格售出，較800萬元的掛牌價高出700萬元。（Google Streetview）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山2 Sixth Ave.豪宅以1500萬元售出，較800萬元開價高出87.5%，反映AI帶動下當地豪宅市場買氣強勁與競價激烈。

SFGATE新聞網報導，舊金山一處住宅近日以近乎開價兩倍的高價售出，成為該市頂級豪宅市場買氣極度火熱的最新例證。

這棟位於2 Sixth Ave.的寬敞住宅最終以1500萬元成交，較最初800萬元的掛牌價高出整整700萬元。該物業於9月17日掛牌上市，為其建造以來第二次公開出售。

該物件室內面積達4490平方呎，雖依一般標準而言尚不足以冠上「莊園豪宅」之名，但這棟建於1914年的住宅擁有4間臥室與4間衛浴，最初的屋主在此居住了長達70年。1984年，該物件首次易手，由新買家接手居住至今。

負責掛牌的房產經紀人泰里斯（Maureen Terris）無法透露買方身分，但表示賣方已年逾九旬。公開文件顯示，該房產由瓊恩與鮑伯·麥格拉斯（Joan and Bob McGrath）所有；鮑伯為組合式建築租賃公司麥格拉斯租賃（McGrath RentCorp）的創辦人。

泰里斯指出，該物業坐落於Lake Street旁的一處無尾巷，該地段向來炙手可熱。房屋一側更緊鄰舊金山要塞公園。如此令人垂涎的地段，加上屋內完整保留了原始紅木飾板等精緻建築細節，使其成為市場上的搶手貨。

該物業占地9233平方呎，是舊金山一般標準住宅基地的三倍以上。泰里斯表示，屋內設有數座燃木壁爐、法式雙開門以及格狀天花板，搭配內嵌式書架與凸窗等細節，營造出優雅且歷久彌新的氛圍。此外，豪宅還配備圖書室、後花園及大型露台，磚砌車道則通往一座獨立的雙車位車庫。

儘管成交金額驚人，但此筆交易並未刷新歷史紀錄。房地產經紀商Compass資深數據分析師埃文-安德森（Janel Evan-Anderson）向《SFGATE》指出，今年5月位於Cow Hollow的一處房產同樣以1500萬元售出，但其成交價高出開價88.7%，創下開價超過500萬元的物件中溢價率最高的紀錄。

舊金山史上溢價幅度最高的一筆交易發生在2000年4月，適逢網路泡沫破裂前夕。Compass數據顯示，當時要塞高地（Presidio Heights）一處原開價240萬元的住宅，最終以500萬元售出，溢價幅度達108.3%。今年稍早，位於212 Spruce St.的物件開價400萬元，最終以820萬元成交，溢價率亦達105.3%。

相較之下，位於2 Sixth Ave.住宅的成交價較開價高出87.5%。

根據Compass數據，AI浪潮帶動了舊金山豪宅市場的強勁反彈，房屋交易周轉速度創下五年來新高。在舊金山，高於開價售出雖屬常態，但如今這股溢價競標風潮已推向全新高度，甚至即便出價高出掛牌價85%，也已無法保證能在競標戰中勝出。根據該房仲機構最新統計數據，舊金山高達85%的房屋以高於掛牌價成交，較2025年上升18%，房價總體漲幅達24%。

泰里斯總結道：「市場上顯然資金充沛，且許多人仍渴望留在這座城市。對獨立獨棟住宅而言，今年無疑是徹頭徹尾的賣方市場。」

精華 FAQ

  • 這棟位於2 Sixth Ave.的住宅最終以1500萬元成交，較原本800萬元的掛牌價高出700萬元，溢價幅度達87.5%，成為舊金山豪宅市場火熱的代表案例。

  • 原因包括位於Lake Street旁的無尾巷、緊鄰舊金山要塞公園，以及保留原始紅木飾板、燃木壁爐、法式雙開門等特色，地段與建物條件都十分稀有。

  • Compass指出，今年舊金山85%的房屋以高於掛牌價成交，且整體房價上漲24%。AI浪潮帶動需求回升，使獨立住宅市場明顯偏向賣方。

舊金山 豪宅

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