洛豪宅曾喊2.5億 法拍砍半以1.3億成交 神秘買家曝光

豪宅Casa Encantada的神秘買家身分日前曝光，是PayPal共同創辦人、科技億萬富豪提爾（Peter Thiel）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯貝萊爾名宅Casa Encantada原開價2.5億未售出，後因貸款問題走入法拍，最終以1.3億成交，買家證實為科技億萬富豪Peter Thiel。

洛杉磯 富人區貝萊爾（Bel-Air），一棟曾喊價2.5億的超級豪宅 ，掛牌多年始終沒有找到買家，最後走上法拍程序，以1.3億成交；神秘買家身分日前曝光，是PayPal共同創辦人、科技億萬富豪提爾（Peter Thiel）。

華爾街日報報導，這棟名為Casa Encantada的豪宅位貝萊爾Bellagio Road，建於上世紀三十年代，占地約8.4英畝，主屋4萬平方呎，擁有7間臥室、20間浴室，還有遊泳池、網球場、花園及多座休閒設施，被視為洛杉磯最具代表性豪宅之一。

Casa Encantada豪宅法拍1.3億成交，買家是科技富豪Peter Thiel。（谷歌地圖）

這棟豪宅原本由電信業富豪Gary Winnick及妻子Karen Winnick持有。兩人2000年以9400萬買下Casa Encantada，當時創下住宅成交價格紀錄。2023年Gary去世後，這棟豪宅的財務狀況出現問題，同年，房產以2.5億價格上市，成為當時全美開價最高的住宅之一。不過，這個價格並沒有找到買家，之後售價多次下調，曾降至1.65億至1.7億，仍未能完成交易。

由於與房產相關的貸款 問題，貸款方CIM Group最終啟動法拍。經過一連串法律程序後，今年7月，Casa Encantada在波莫那市政中心附近舉行公開拍賣。當天競標從1.25億開始，主要由CIM Group和一名身穿黑衣、拒絕透露身分的男子競標，最終價格一路喊到1.3億。這名神秘買家當場以銀行本票支付款項，贏取這棟豪宅。

拍賣完成後，買家身分一直沒有公開。直到本周，華爾街日報披露，買家是富豪Thiel，他透過一家與自己有關聯的有限責任公司參與交易，並非以個人名義直接購買，因此在成交後一段時間內，外界不知真正買家是誰。

Thiel是PayPal共同創辦人，也是Palantir共同創辦人及早期臉書投資人。他在洛杉磯持有房產，包括Hollywood Hills及Sunset Strip附近物業。

與Casa Encantada過去最高2.5億的開價相比，這次1.3億成交價低了1.2億，約為原始開價的52%。不過，這筆1.3億交易也成為洛杉磯有史以來最昂貴的住宅交易之一。

Casa Encantada過去曾兩度創下美國住宅價格紀錄。1980年，企業家David Murdock以1240萬買下；2000年，Winnick夫婦以9400萬購入，均刷新當時的住宅成交紀錄。相關報導指出，Thiel此次購置這棟豪宅，或將其視為投資物業，未必會作為主要住所，未來可能進行翻修升級。

貝萊爾（Bel-Air）是洛杉磯富人區，截圖不是Casa Encantada豪宅。（谷歌地圖）