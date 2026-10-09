我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

就業不如預期 聯準會10月升息預期降溫 房貸利率仍居高

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
10月5日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.250%。（佳信貸款-劉...
10月5日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.250%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國9月就業數據低於預期、薪資成長放緩，讓市場降低聯準會10月再升息的押注，但房貸利率仍維持高檔，後續仍待CPI與PPI等數據確認政策走向。

根據佳信貸款報告，10月5日當周，美國各期固定房貸利率維持不變，30年期固定房貸利率仍為7.488%。美國9月新增就業低於預期，薪資成長也放緩，使市場對聯準會10月再度升息的預期降溫，後續政策時機仍待更多經濟數據釐清。

數據顯示，美國9月新增就業僅2萬9000人，低於經濟學家預期的9萬人，8月新增就業人數也遭下修。失業率由4.1%升至4.2%，但增加主要來自更多人進入勞動市場；失業救濟申請數據仍偏低，顯示尚未出現廣泛裁員。

這份報告強化聯準會先觀察、再決定是否進一步升息的考量。部分官員原已傾向避免10月連續第二次升息，希望取得更多資訊。副主席傑佛森（Philip Jefferson）及紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近期均表達等待更多數據的立場，促使交易員降低對10月升息的押注。

芝加哥聯準銀行行長古斯比（Austan Goolsbee）近日表示，下一次會議升息或暫停行動，都仍在考慮範圍內。他認為，最新就業數據顯示勞動市場仍穩定，目前主要問題仍是通膨，必須持續關注，避免物價壓力進一步失控。

摩根大通經濟學家Michael Feroli表示，薪資成長減速，應能讓政策制定者較放心，經濟並未過熱到需要急於連續升息。他認為，必須出現非常強勁的消費者物價指數（CPI），才可能使10月升息重新成為選項。他仍預期12月再升息，但前提是9月及10月物價報告顯示核心通膨持續難降。

聯準會下一次政策會議定於10月27日至28日舉行。Fifth Third經濟學家Bill Adams指出，會議前公布的CPI、生產者物價指數（PPI），以及汽油價格與地緣政治變化，對下一次利率決策的影響，可能比這份就業報告更大。

精華 FAQ

  • 9月新增就業只有2萬9000人，遠低於經濟學家預估的9萬人，8月數據也被下修；失業率雖升至4.2%，但主因是更多人投入勞動市場。

  • 因為新增就業明顯放慢、薪資成長也減速，顯示經濟沒有過熱到需要急於連續升息；多位聯準會官員也傾向先等待更多數據再決定。

  • 10月5日當周30年期固定房貸利率仍為7.488%，維持高檔；接下來CPI、PPI、汽油價格與地緣政治變化，可能比這份就業報告更影響利率決策。

利率 聯準會 失業率

上一則

中共高官最愛白人代孕 75萬中國寶寶成美公民

下一則

美感恩節國內機票漲3成 回程避尖峰可省不少

延伸閱讀

美債殖利率衝24年高點後回落 美股終場翻紅 油價破百美元

美債殖利率衝24年高點後回落 美股終場翻紅 油價破百美元
通膨疑慮未解 房貸利率上升

通膨疑慮未解 房貸利率上升
連5升… 30年房貸利率飆破7% 購屋壓力劇增

連5升… 30年房貸利率飆破7% 購屋壓力劇增
投資人把Fed想得太鷹？威廉斯稱不急 10月升息押注降溫

投資人把Fed想得太鷹？威廉斯稱不急 10月升息押注降溫
美9月就業降溫 10月Fed無升息急迫性 美股期指漲逾400點

美9月就業降溫 10月Fed無升息急迫性 美股期指漲逾400點
10月升息？市場估機率不到3成 Fed放鴿

10月升息？市場估機率不到3成 Fed放鴿

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友