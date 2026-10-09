就業不如預期 聯準會10月升息預期降溫 房貸利率仍居高

10月5日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為7.250%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國9月就業數據低於預期、薪資成長放緩，讓市場降低聯準會10月再升息的押注，但房貸利率仍維持高檔，後續仍待CPI與PPI等數據確認政策走向。

根據佳信貸款報告，10月5日當周，美國各期固定房貸利率 維持不變，30年期固定房貸利率仍為7.488%。美國9月新增就業低於預期，薪資成長也放緩，使市場對聯準會 10月再度升息的預期降溫，後續政策時機仍待更多經濟數據釐清。

數據顯示，美國9月新增就業僅2萬9000人，低於經濟學家預期的9萬人，8月新增就業人數也遭下修。失業率 由4.1%升至4.2%，但增加主要來自更多人進入勞動市場；失業救濟申請數據仍偏低，顯示尚未出現廣泛裁員。

這份報告強化聯準會先觀察、再決定是否進一步升息的考量。部分官員原已傾向避免10月連續第二次升息，希望取得更多資訊。副主席傑佛森（Philip Jefferson）及紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近期均表達等待更多數據的立場，促使交易員降低對10月升息的押注。

芝加哥聯準銀行行長古斯比（Austan Goolsbee）近日表示，下一次會議升息或暫停行動，都仍在考慮範圍內。他認為，最新就業數據顯示勞動市場仍穩定，目前主要問題仍是通膨，必須持續關注，避免物價壓力進一步失控。

摩根大通經濟學家Michael Feroli表示，薪資成長減速，應能讓政策制定者較放心，經濟並未過熱到需要急於連續升息。他認為，必須出現非常強勁的消費者物價指數（CPI），才可能使10月升息重新成為選項。他仍預期12月再升息，但前提是9月及10月物價報告顯示核心通膨持續難降。

聯準會下一次政策會議定於10月27日至28日舉行。Fifth Third經濟學家Bill Adams指出，會議前公布的CPI、生產者物價指數（PPI），以及汽油價格與地緣政治變化，對下一次利率決策的影響，可能比這份就業報告更大。