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漲幅26% 金山9月房租創近10年新高 灣區多地跟著飆漲

編譯組／綜合報導
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一房住宅租金變化 製表／編譯組
一房住宅租金變化 製表／編譯組

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山9月租金飆至近10年新高，年增26%居全美之冠，屋崙與聖荷西也跟漲；在空置率下滑與租戶壓力升高下，市府已啟動租金緊急狀態。

舊金山紀事報報導，舊金山租金行情於9月再度刷新歷史紀錄，租金中位數較去年同期出現兩位數大幅成長，創下近十年來最大單年漲幅。

根據租屋資訊平台Apartment List最新數據顯示，舊金山單房公寓本月開價租金中位數約為3920元，創下未經通膨調整的名目金額歷史新高；相較於2025年9月的平均3110元，漲幅高達26%，穩居該平台監測的所有城市之冠。

儘管如此，若經通膨因素調整，舊金山當前租金仍略低於疫情前高點（2018年10月創下4300元紀錄）。然而，這波年增率依舊打破了該平台自2018年建置資料庫以來的最高紀錄。

Apartment List統計，舊金山租屋空置率已從2025年9月的3.8%降至2.6%。儘管市內多數租件適用租金管制法規，但在租金暴漲的同時，房東驅逐通知及協議搬遷賠償的件數亦同步增加。

CBRE近期發布的報告指出，租金反彈最劇烈的區域，恰好是疫情期間跌幅最深的地段，包括南市場街區與市中心。然而，居住成本上揚已擴及整座城市，北部多個社區的成屋銷售價格亦紛紛寫下新高。

面對此一嚴峻趨勢，市長羅偉於本月初宣布進入「租金緊急狀態」，並提出一系列配套政策，旨在為面臨驅逐風險的租戶提供進一步的財務補貼與法律援助。

灣區其他城市的租屋族同樣感受到這股壓力。經通膨調整後，屋崙租金中位數由2025年9月的1920元攀升至2026年9月的2170元，13%的漲幅在Apartment List前百大城市排行榜中位居第二。至於聖荷西同期亦錄得4%的增幅。

相較之下，灣區以外地區的租金走勢多半呈現下滑；全美租金要價中位數較去年同期減少約3%。

舊金山9月房租再創新高。（路透檔案照）
舊金山9月房租再創新高。（路透檔案照）

精華 FAQ

  • Apartment List數據顯示，舊金山單房公寓9月開價租金中位數達3920元，較去年同期的3110元大增26%，不僅創下名目金額新高，也寫下該平台自2018年建庫以來最大年漲幅。

  • 報導指出，舊金山空置率已從3.8%降至2.6%，顯示租屋市場更吃緊；同時，租金暴漲也伴隨更多驅逐通知與協議搬遷賠償案件，租戶面臨更大居住與財務壓力。

  • 灣區租金普遍走強，屋崙經通膨調整後中位數由1920元升至2170元，年增13%居百大城市第二，聖荷西也增4%；相較之下，全美租金要價中位數則較去年同期下滑約3%。

疫情 租金 舊金山

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