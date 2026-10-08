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橙縣3筆公寓交易總額1億8750萬 可負擔宅與社區翻新成焦點

記者啟鉻／綜合報導
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建於1968年的Crystal View於2012年完成整修，社區設有555個停...
建於1968年的Crystal View於2012年完成整修，社區設有555個停車位，並配備度假村式游泳池、健身中心及綜合運動場等設施。（取自谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

橙縣近期完成三筆大型公寓交易，總額逾1億8750萬美元，其中園林市案聚焦可負擔住宅，普安那公園與富樂頓物件則以翻新與區位優勢吸引買盤。

橙縣紀事報報導，橙縣近期接連完成三筆大型公寓交易，總成交金額超1億8750萬美元。其中，園林市（Garden Grove）的Crystal View Apartments以1億3250萬美元成交，買方宣布將擴大可負擔住房供應；普安那公園（Buena Park）的Castlewood Park Apartments以5300萬美元易手，新業主計畫投入資金翻新社區；富樂頓（Fullerton）一棟六戶公寓也以200萬美元完成交易。

Eagle Real Estate Partners與The Vistria Group以1億3250萬美元收購園林市的Crystal View Apartments。該社區共有402戶住宅，屬於混合收入勞工住宅社區。

新業主表示，將延長現有可負擔住房計畫，讓社區內20%的住宅單位持續提供給家庭收入不超過當地家庭收入中位數（AMI）50%的住戶，以四口之家計算，年收入上限約為6萬4050美元。此外，另有30%的住宅單位將設立長期可負擔住房限制，提供給AMI 80%以下家庭，四口之家年收入上限約10萬2450美元。買方表示，未來也將投入資金改善建築及公共設施，提升居住品質。

另一筆交易由Bascom Group完成，以5300萬美元收購普安那公園市的Castlewood Park Apartments，共183戶住宅，平均每戶成交價約29萬301美元。

Castlewood Park建於1963年，占地8.7英畝，共有46棟建築。社區平均每戶室內面積約1028平方呎，提供兩房、三房及四房戶型，每戶均附設車庫。

根據Morgan Skenderian Investment消息，富樂頓市2024 E. Whiting Ave.的一棟六戶公寓，以200萬美元售出。該物業建於1961年，鄰近富樂頓市中心及富樂頓加州州立大學，總出租面積約4660平方呎，包括四戶兩房一衛及兩戶一房一衛住宅。社區設有公共洗衣房、附設戶外座位的封閉式庭院、六個封閉式車庫及一個露天停車位。

精華 FAQ

  • 根據報導，園林市、普安那公園與富樂頓的三筆公寓交易合計超過1億8750萬美元，顯示橙縣多戶住宅市場仍具活躍買氣與投資吸引力。

  • 新業主計畫延長現有可負擔住宅計畫，讓20%單位提供給AMI 50%以下家庭，另有30%單位設長期限制，供AMI 80%以下家庭入住。

  • Castlewood Park Apartments以5300萬美元成交，擁有183戶與46棟建築，買方將投入翻新；富樂頓六戶公寓則以200萬美元售出，鄰近市中心與加州州立大學。

橙縣

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