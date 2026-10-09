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美景融入住家…柏克萊「攝影師之家」掛牌 開價108.8萬

編譯組／綜合報導
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柏克萊山區「攝影師之家」20餘年來首度公開掛牌求售，開價108萬8000元。（取...
柏克萊山區「攝影師之家」20餘年來首度公開掛牌求售，開價108萬8000元。（取自經紀人Linkedin）

AI摘要

文章摘要整理：

柏克萊山區的「攝影師之屋」首度在20多年來掛牌，開價108萬8000元，這棟由鮑爾斯委託、貝提設計的玻璃宅邸以通透景觀與獨特歷史聞名。

SFGATE新聞網報導，座落於141 Fairlawn Dr.的建築，由玻璃、鋼骨與紅木構築而成，宛如一只晶瑩剔透的珠寶盒，巧妙嵌進柏克萊山區綠樹成蔭的斜坡地形中。這棟被譽為「攝影師之屋」的宅邸，由著名建築攝影師鮑爾斯（Henry Bowles）於1972年委託建造，當時他相中了初露鋒芒的現代主義新銳建築師貝提（Andrew Batey）。如今，這座名邸20餘年來首度公開掛牌求售，開價108萬8000元。

負責掛牌的EXP Realty經紀人李（Elizabeth Lee）在電郵中表示，這棟柏克萊山宅邸是貝提職業生涯最早期的委託案之一。

1970年代初，鮑爾斯自身已享有極高聲譽。李形容，鮑爾斯「曾是西岸最受推崇的建築攝影師之一」，日後更長期為Condé Nast拍攝大片。在規劃自己的住宅時，鮑爾斯希望能覓得一位在建築藝術上與其審美相契合的設計者，而貝提是絕佳人選。李說：「他們攜手打造出一位攝影師理想中的居住形態–一切迎向光線，將綠樹引景入室，人與景觀之間毫無阻隔。」

該宅邸室內面積約1625平方呎，空間格局適中，但在通透設計的加持下，體感空間呈現倍數放大。建築本體呈高挑矩形，主要由玻璃帷幕圍合，營造出幾乎看不見實體牆面的視覺錯覺。

室內採挑高閣樓式配置，規劃為2房2衛。主樓層客廳空間極為開闊，上方僅由外露樑木勾勒出挑高天花板線條，整片落地玻璃牆則將戶外林景盡收眼底。

沿階而上，位於約400平方呎夾層處的次臥，宛如懸浮於橡樹樹梢之間。此處亦見證了貝提相隔逾十年的另一處經典筆觸：官方售屋手冊載明，上方設有兩扇採光天窗的黑磚衛浴，正是「貝提於1980年代末期再度回歸親自操刀設計」的空間。

當年貝提亦在佔地4905平方呎的基地上闢建了一間暗房，緊鄰單車位車庫，供鮑爾斯辦公沖洗底片。如今該車庫已配備電動車充電站，蛻變為約300平方呎、自帶天窗的多功能空間。

現任屋主莫耶（Mike Moye）透過電郵向SFGATE透露，他於2003年底偶然發現這處房產。他回憶道，自己原先根本沒有定居柏克萊山的打算，卻在一張銷售傳單上被這棟建築的玻璃立面照片深深吸引。實地看屋徹底改變了一切，他寫道：「當時我就知道『就是它了』。」

隨後，針對當時開價的59萬元，莫耶堅持讓經紀人出價72萬5000元，隔周二接到電話通知出價已被接受。

在入主「攝影師之屋」的20餘年間，莫耶始終致力於維護建築原貌，同時注入屬於自己的生活印記。莫耶決定割愛，是因為他認為這段擁有之旅已圓滿落幕。

精華 FAQ

  • 因為它最初由知名建築攝影師鮑爾斯於1972年委託建造，並由新銳建築師貝提操刀設計，整體理念強調光線、景觀與居住空間的連結，因此有此稱號。

  • 該宅邸目前開價108萬8000元，室內約1625平方呎，為2房2衛格局；建築以玻璃、鋼骨與紅木構成，並以落地窗、挑高空間和夾層設計凸顯通透感。

  • 屋主莫耶表示，自己在2003年底偶然買下此屋，20多年來一直維護原貌並加入個人生活痕跡；如今認為這段擁有之旅已圓滿，因此決定割愛出售。

柏克萊 鮑爾

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