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棕櫚泉好萊塢明星度假屋1270萬上市 被譽「迷你版海湖莊園」

記者啟鉻／綜合報導
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南加州度假勝地棕櫚泉（Palm Springs）一處曾為影星Cary Grant...
南加州度假勝地棕櫚泉（Palm Springs）一處曾為影星Cary Grant打造泳池屋的豪宅，日前開價近1270萬元上市。這座豪宅曾被譽為「迷你版的海湖莊園」（mini Mar-a-Lago）。(取自谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

棕櫚泉Old Las Palmas社區的歷史豪宅Villa Paradiso以1267萬5000元上市，曾為Cary Grant打造池畔客房，並以西班牙復興式與中世紀風格展現濃厚好萊塢傳奇。

南加度假勝地棕櫚泉（Palm Springs）一處曾為影星Cary Grant打造泳池屋的豪宅，日前開價近1270萬元上市。這座豪宅曾被譽為「迷你版的海湖莊園」（mini Mar-a-Lago）。

豪宅位高端Old Las Palmas社區，融合西班牙復興式（Spanish Revival）與中世紀現代主義（Midcentury）建築風格，並擁有數十年的好萊塢歷史。豪宅目前以1267萬5000元上市。據悉，好萊塢影星卡萊·葛倫（Cary Grant）過去曾擁有專屬的池畔客房。

豪宅名為「Villa Paradiso」，據報名稱由這位好萊塢巨星取名。整個豪宅占地4英畝，建築總面積約1萬5000平方呎，由四棟建築組成，共有八間臥室和14間浴室。房產設有私人門禁，四周以石牆圍繞，庭院如公園般寬廣，並被成熟的棕櫚樹林環抱。主屋附近設有中央倒影池，池畔擺放一座青銅雕塑。主屋是一棟面積約7500平方呎的大型西班牙復興式住宅，融合地中海與摩爾式（Moorish）建築元素。

住宅的建築細節包括一座義大利圓廳，天花板繪有手工彩繪圖案，並連接兩側翼樓。主屋共有四間臥室、七間浴室，以及一座挑高兩層的門廳。房屋另可見紅色桶瓦屋頂及有遮棚的戶外餐廊，展現濃厚的地中海與西班牙建築特色。其他設施包括正式的圓形車道、配備恆溫控制的四車位車庫，以及一覽無遺的San Jacinto Mountains景觀。

此外，游泳池和水療池旁還設有一棟泳池屋（pool house）。內部主要起居空間是一處通風明亮的室內外相連休憩區，設有酒吧，牆面彩繪著遮棚及植物圖案。從落地玻璃窗望出去，可欣賞泳池露台，以及遠處的主屋景觀。

主屋入口首先通往裝飾華麗的門廳。門廳鋪設黑白棋盤格地磚，中央是一座氣勢恢宏、鋪著紅色地毯的弧形樓梯，搭配鍛鐵扶手；牆面及門框以金色線條裝飾，牆上則掛滿復古海報及藝術作品，呈現沙龍式的裝飾風格。

一道拱形通道通往正式客廳。客廳可見金色飾面的外露橫樑、華麗水晶吊燈、拱形開口、木地板，以及一座雕刻繁複的裝飾壁爐。客廳另一側連接一處休閒酒廊吧台，法式落地門則通往花園露台。在正式餐廳內，一盞華麗吊燈懸掛於拱頂天花板中央，天花板由多根金色飾面的外露橫樑交錯而成。

據共同掛牌經紀人Mike Patakas表示，豪宅泳池屋由當時的屋主Charlie Rich於1960年代中期為Cary Grant及其第四任妻子、曾演出電影「Heaven Can Wait」的女演員Dyan Cannon所建。不過，這處豪宅與好萊塢的歷史淵源，還可以追溯得更加豐富。

公開產權紀錄顯示，前娛樂新聞記者Toni Holt Kramer與丈夫於1995年1月以130萬元買下這處房產。她在社交媒體上形容這棟棕櫚泉住宅是迷你版的海湖莊園。

棕櫚泉Old Las Palmas高端社區，擁有美麗聖哈辛多山景，融合西班牙復興...
棕櫚泉Old Las Palmas高端社區，擁有美麗聖哈辛多山景，融合西班牙復興式（Spanish Revival）與中世紀現代主義（Midcentury）建築風格，昔日多位好萊塢明星在此購置地產。（取自谷歌地圖）

精華 FAQ

  • 這處名為Villa Paradiso的豪宅目前開價1267萬5000元上市，位於棕櫚泉高端Old Las Palmas社區，因兼具歷史背景與獨特建築風格而受到關注。

  • 據報當年屋主在1960年代中期，特別為Cary Grant及其第四任妻子Dyan Cannon打造泳池屋，且連Villa Paradiso之名也傳說由Cary Grant所取。

  • 房產占地4英畝、建築約1萬5000平方呎，由4棟建築組成，擁有8間臥室、14間浴室，並配有門禁、石牆、泳池、水療池與可賞山景的車庫等設施。

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