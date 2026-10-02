Jurupa Valley釋3名額 8.7萬買全新獨棟屋

河濱縣Jurupa Valley市推出新的可負擔住房購買機會計畫，符合收入資格的3名居民，有機會以遠低於市場價格的金額，購買全新獨立住宅。圖為住宅開發地示意圖。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： Jurupa Valley透過包容性住宅條例釋出3戶可負擔新屋，讓符合收入資格的居民抽籤以遠低於市價買進獨棟住宅。

據The Press-Enterprise報導，南加州 河濱縣Jurupa Valley市推出新的「Canterra可負擔住房購買機會計畫」（Canterra Affordable Home Purchase Opportunity Program），符合收入資格的三名居民，有機會以遠低於市場價格的金額，購買全新的獨立住宅。這三棟住宅的售價約為8萬7000至11萬5500美元。

申請者必須符合收入條件，並參加抽籤。中籤者將獲得這項被市府形容為「非常罕見機會」的購屋資格，以前所未聞的低價購買新建住宅。

市府如何做到的？

Canterra是該市正在興建中的一個新住宅社區，地址為7732 Gray Pine Lane，靠近Jurupa Road與Camino Real。社區完工後，將有67棟獨立住宅，房屋面積約1750至2070平方呎，由建商Richmond American Homes興建。

其中三棟住宅根據Jurupa Valley市的「包容性住宅條例」（Inclusionary Housing Ordinance）列為可負擔住宅，專門提供給符合資格的「極低收入 」（very low-income）家庭。這三棟住宅的售價約為8萬7000至11萬5500美元。相比之下，Canterra社區其他住宅目前的售價則超過60萬美元，兩者價格差距極為懸殊。

申請資格依家庭人口及最高收入限制而定：

1人家庭：年收入最高4萬3050美元；

2人家庭：年收入最高4萬9200美元；

3人家庭：年收入最高5萬5350美元；

4人家庭：年收入最高6萬1500美元；

5人家庭：年收入最高6萬6450美元；

6人家庭：年收入最高7萬1350美元；

7人家庭：年收入最高7萬6300美元。

市府於9月8日及9月22日在Jurupa Valley市政廳舉行兩場計畫說明會。

有意申請者必須提交申請並參加抽籤。申請截止日期為10月15日。申請人可以上網查看完整資格要求並提出申請，或致電Canterra售樓辦公室909-789-0467查詢。申請協助也可在Canterra售樓中心現場提供，地址：7732 Gray Pine Lane, Jurupa Valley, CA 92509。