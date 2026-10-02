與紐森家族有淵源 金山隱密住宅450萬求售

一棟與加州州長紐森家族有著深厚淵源、座落於舊金山1284 Stanyan St.的隱密住宅，近日以450萬美元的價格掛牌求售。（取自房產經紀人John DiDomenico網頁）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山一棟與州長紐森家族有關的隱密住宅以450萬美元出售，兼具森林景觀、私密性與可擴建潛力，吸引市場目光。

舊金山 紀事報報導，一棟與加州 州長紐森 家族有著深厚淵源、座落於舊金山的隱密住宅，近日以450萬美元的價格掛牌求售。

這棟配有兩房兩衛的獨立住宅位於1284 Stanyan St.，座落在蘇特洛山森林（Mount Sutro Forest）邊緣，橫跨兩處地號，基地總面積約9600平方呎。

該宅邸與紐森家族的連結可追溯至1967年，當時現任州長的父親小威廉·阿爾弗雷德「比爾」·紐森（William Alfred “Bill” Newsom III）正角逐舊金山縣政委員會委員一職。

在同年11月7日選舉的候選人聲明中，老比爾·紐森將該地址列為其住處，並載明其配偶為泰莎·孟席斯（Tessa Menzies）。該處房產即是泰莎自其父親亞瑟·孟席斯（Arthur Menzies）手中繼承而來。

紐森於該場選舉前夕的1967年10月10日在舊金山出生。

儘管公開紀錄證實紐森的雙親在他出生前後曾居住於Stanyan St.，但目前尚不清楚這位日後的舊金山市長在嬰兒時期曾在此居住過多久。

孟席斯在1970年代將該處房產轉手。紐森在今年出版的回憶錄《匆忙的年輕人》（Young Man in a Hurry）中回憶，他幼年早期的生活多是在Octavia St.的一處公寓度過，當時他的母親甚至還養了一隻水獺當寵物。

根據最新的房地產買賣資訊，Stanyan St.的這棟住宅始建於1951年，並於1979年以來自馬林縣的特選級紅木重新翻修外牆。此外，屋內的廚房與兩間衛浴後來也皆已重新裝修。

該宅邸座落於Stanyan St.內側隱蔽處，四周綠樹成蔭，規劃有頂樓景觀露台、花園庭院，可透過環繞的林木飽覽周遭景致。兩筆相連的土地也賦予該物業未來的擴建空間，惟仍須取得市府核准。

負責代理銷售的房產經紀人迪多梅尼科（John DiDomenico）表示，該物件最大的吸引力在於隱私性與地理位置的獨特結合。

迪多梅尼科在聲明中指出：「1284 Stanyan St.營造出寧靜祥和且放鬆的氛圍。這裡被綠樹、植栽、昆蟲、野生動物與清新空氣環繞，是名副其實座落於自然之中的都市避風港。這棟位於寬闊土地上的絕美住宅採光極佳，每扇窗戶向各個方位望去皆享有迷人景致。」

不動產紀錄顯示，該物業曾於2019年以360萬美元掛牌，最終於同年以280萬美元成交。