我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

與紐森家族有淵源 金山隱密住宅450萬求售

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一棟與加州州長紐森家族有著深厚淵源、座落於舊金山1284 Stanyan St....
一棟與加州州長紐森家族有著深厚淵源、座落於舊金山1284 Stanyan St.的隱密住宅，近日以450萬美元的價格掛牌求售。（取自房產經紀人John DiDomenico網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山一棟與州長紐森家族有關的隱密住宅以450萬美元出售，兼具森林景觀、私密性與可擴建潛力，吸引市場目光。

舊金山紀事報報導，一棟與加州州長紐森家族有著深厚淵源、座落於舊金山的隱密住宅，近日以450萬美元的價格掛牌求售。

這棟配有兩房兩衛的獨立住宅位於1284 Stanyan St.，座落在蘇特洛山森林（Mount Sutro Forest）邊緣，橫跨兩處地號，基地總面積約9600平方呎。

該宅邸與紐森家族的連結可追溯至1967年，當時現任州長的父親小威廉·阿爾弗雷德「比爾」·紐森（William Alfred “Bill” Newsom III）正角逐舊金山縣政委員會委員一職。

在同年11月7日選舉的候選人聲明中，老比爾·紐森將該地址列為其住處，並載明其配偶為泰莎·孟席斯（Tessa Menzies）。該處房產即是泰莎自其父親亞瑟·孟席斯（Arthur Menzies）手中繼承而來。

紐森於該場選舉前夕的1967年10月10日在舊金山出生。

儘管公開紀錄證實紐森的雙親在他出生前後曾居住於Stanyan St.，但目前尚不清楚這位日後的舊金山市長在嬰兒時期曾在此居住過多久。

孟席斯在1970年代將該處房產轉手。紐森在今年出版的回憶錄《匆忙的年輕人》（Young Man in a Hurry）中回憶，他幼年早期的生活多是在Octavia St.的一處公寓度過，當時他的母親甚至還養了一隻水獺當寵物。

根據最新的房地產買賣資訊，Stanyan St.的這棟住宅始建於1951年，並於1979年以來自馬林縣的特選級紅木重新翻修外牆。此外，屋內的廚房與兩間衛浴後來也皆已重新裝修。

該宅邸座落於Stanyan St.內側隱蔽處，四周綠樹成蔭，規劃有頂樓景觀露台、花園庭院，可透過環繞的林木飽覽周遭景致。兩筆相連的土地也賦予該物業未來的擴建空間，惟仍須取得市府核准。

負責代理銷售的房產經紀人迪多梅尼科（John DiDomenico）表示，該物件最大的吸引力在於隱私性與地理位置的獨特結合。

迪多梅尼科在聲明中指出：「1284 Stanyan St.營造出寧靜祥和且放鬆的氛圍。這裡被綠樹、植栽、昆蟲、野生動物與清新空氣環繞，是名副其實座落於自然之中的都市避風港。這棟位於寬闊土地上的絕美住宅採光極佳，每扇窗戶向各個方位望去皆享有迷人景致。」

不動產紀錄顯示，該物業曾於2019年以360萬美元掛牌，最終於同年以280萬美元成交。

精華 FAQ

  • 位於舊金山1284 Stanyan St.的這棟獨立住宅，最新掛牌求售價格為450萬美元，主打隱密性、綠意環境與獨特地段。

  • 關聯可追溯至1967年，當時紐森的父親老比爾·紐森曾把這個地址列為住處，房產則由其妻子泰莎·孟席斯自父親處繼承而來。

  • 該宅邸建於1951年，經紅木外牆與室內翻新，並有頂樓露台、花園庭院和擴建空間；它曾於2019年以280萬美元成交。

加州 舊金山 紐森

上一則

盜刷亞馬遜帳戶 華男將蘋果產品重新包裝轉寄香港

下一則

洛杉磯車展11月20日登場 中國富古汽車將現身

延伸閱讀

砸百萬翻新 舊金山罕見Eichler名宅二售

砸百萬翻新 舊金山罕見Eichler名宅二售
金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...

金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...
舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶

舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶
陪同紐森訪中、國會議員顧問…尹氏兄弟扮要角

陪同紐森訪中、國會議員顧問…尹氏兄弟扮要角
防洪申報疑違規 班森賀遊民所再卡關

防洪申報疑違規 班森賀遊民所再卡關
南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
駐洛經文處針對國慶酒會邀請函出現「台灣雙十國慶」一事作出澄清。該處表示，為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，製作正式雲端邀請卡。圖為正式邀請卡，上頭完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。（駐洛杉磯經文處）

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

2026-09-29 14:50

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收