通膨疑慮未解 房貸利率上升
美國房貸利率再度走高，消費者信心下滑且通膨與利率上升疑慮加深，聯準會官員則警告通膨回到2%目標的進展仍不明朗。
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美國房貸利率再度走高，消費者信心下滑且通膨與利率上升疑慮加深，聯準會官員則警告通膨回到2%目標的進展仍不明朗。
根據佳信貸款報告，9月28日當周，美國各期固定房貸利率全面上升，30年期固定房貸利率升至7.250%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.328%。
房貸利率走高之際，最新調查顯示，美國消費者對經濟前景更加悲觀，但對通膨與利率上升的疑慮持續加深。世界大型企業研究會（The Conference Board）9月29日公布，9月消費者信心指數由8月修正後的88.6降至81.9，反映民眾對當前經濟情況及未來展望的信心同步轉弱。
其中，反映當前商業與就業情況的現況指數下降7.9點至109.3；反映未來收入、商業與就業展望的預期指數下降5.9點至63.6，連續第三個月下滑。消費者對當前商業情況的整體評價，自2024年9月以來首次轉為負面，對就業市場的看法也有所惡化。
研究會展望未來六個月，消費者預期商業與就業情況將走弱，雖仍預期家庭收入增加，但樂觀程度已不如先前。
與房市密切相關的是，消費者對未來12個月的平均通膨預期升至6.1%，較上月增加0.3個百分點；預期未來一年利率上升的比率增至68.4%，增加5.2個百分點。以六個月移動平均衡量，購屋及購車計畫均略為下降，顯示家庭對大額支出更加審慎。
聯準會理事巴爾（Michael Barr）同日在底特律經濟俱樂部表示，能源價格居高不下，加上人工智慧建設帶動投資與需求，已對物價產生可衡量的影響，使通膨回到2%目標的進展偏離軌道。他尚未看到通膨能及時回到目標的明確趨勢。
巴爾指出，經濟成長與就業市場仍穩健，通膨風險增加、就業風險減弱，因此有必要重新調整政策。
根據佳信貸款報告，9月28日當周30年期固定房貸利率升至7.250%；房地美數據顯示，市場平均30年期固定房貸利率約為7.328%，顯示借貸成本持續偏高。 世界大型企業研究會調查顯示，9月消費者信心指數降至81.9，現況與預期指數同步下滑，民眾對商業、就業與未來收入的看法都轉趨悲觀。 巴爾表示，能源價格偏高與AI投資需求推升物價，使通膨回到2%目標的進展偏離軌道；在就業仍穩健下，他認為通膨風險上升，政策有必要重新調整。
精華 FAQ
根據佳信貸款報告，9月28日當周30年期固定房貸利率升至7.250%；房地美數據顯示，市場平均30年期固定房貸利率約為7.328%，顯示借貸成本持續偏高。
世界大型企業研究會調查顯示，9月消費者信心指數降至81.9，現況與預期指數同步下滑，民眾對商業、就業與未來收入的看法都轉趨悲觀。
巴爾表示，能源價格偏高與AI投資需求推升物價，使通膨回到2%目標的進展偏離軌道；在就業仍穩健下，他認為通膨風險上升，政策有必要重新調整。
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