費城聯儲銀行分析：聖地牙哥房價 134年上漲1225%

一項以一個多世紀報紙上的房地產廣告分析，聖地牙哥房價在134年間上漲了1225%。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 費城聯儲以超過270萬則報紙房地產廣告分析發現，聖地牙哥自1890年至2024年房價上漲1225%，加州沿海城市長期供應不足是房價飆升主因。

費城 聯儲銀行的一項新分析，揭示了加州沿海城市在過去 134 年中是如何造成自身的住房危機。不過漲幅最大的那個大城市，可能不是你預期的。

SFGATE報導，該分析是利用一個多世紀的數據來證明加州房價 是如何暴漲的。加州沿海主要城市房價會飆升，其中一個共同因素是住房長期供應不足。1970年代是舊金山和洛杉磯的轉捩點，儘管需求旺盛，但這兩座城市的建設速度卻顯著放緩，這為如今嚴重的住房短缺埋下了伏筆。

研究人員梳理了30個城市超過270萬份報紙上的房地產廣告，最後得出這些結論。此資料集不同於以往分析房價成長歷史資料的方法（通常使用公開紀錄的銷售價格），但後者的資料最多只能追溯到20世紀60年代。儘管如此，該論文也承認這類報紙數據有其局限性，指出這些廣告可能無法完全代表所有類型的房產。

上個世紀，隨著舊金山、洛杉磯和聖地牙哥 這三個城市房價飆升，租金也隨之水漲船高，但漲幅遠不及房價。1971年至2006年間，這三個城市的租金回報率均低於全國平均。舊金山同期平均回報率為4.02%，洛杉磯為4.46%，聖地牙哥為5.4%，均低於5.59%的全國平均。然而，這些數據並未涵蓋最近的20年，而這20年期間，這三個城市的租金都經歷了快速上漲。

在1890年至2024年間，聖地牙哥的房價漲幅最大，134年間上漲了1225%。洛杉磯的房價漲幅位居第二，同期上漲了1063%。在分析的30個主要城市中，舊金山排名第五，漲幅為413%。美國平均房價漲幅則為354%。

聖地牙哥在那個年代建造了相當數量的房屋，但不足以阻止房價的飆升。到了1980年代，隨著需求的持續成長，聖地牙哥的建設速度也開始放緩。

該報告也重點分析了地區性危機對租金的影響，指出1906年舊金山大地震後，1907年的租金比1905年上漲了50%。考慮到這場自然災害摧毀了大量住房，這項發現並不令人意外。同期，洛杉磯的租金則有所下降。

加州的房屋建設仍然不足，全州低週轉率也加劇了房價上漲。儘管有人預測至少在舊金山，房價即將迎來更大的繁榮，但分析的三個都會區很可能仍將是全球房價最高的地區之一。