我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

核桃溪市最高住房大樓開發獲批 八層樓、引進104戶新住宅

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州核桃溪市通過一項開發案，將興建一棟八層樓高的住商混合大樓。渲染圖。（核桃溪市...
加州核桃溪市通過一項開發案，將興建一棟八層樓高的住商混合大樓。渲染圖。（核桃溪市官網）

AI摘要

文章摘要整理：

核桃溪市核准一項八層住商混合開發案，將帶來104戶新住宅並改寫市中心天際線，且因含平價住宅可依州法突破高度限制。

舊金山紀事報報導，加州核桃溪市上個月通過一項開發案，將興建一棟八層樓高的住商混合大樓，為該市引進104戶新住宅，同時也將改寫該市市中心的天際線。

該建案若順利完工，將成為該市商業走廊沿線最高的建築物。

核桃溪市市長威爾克（Kevin Wilk）說：「這將為核桃溪市中心帶來改變。對於長年居住在當地的居民而言確實是一大變革，我們對此心知肚明。」

上個月，該市都市計畫委員會核准了舊金山開發商Align Real Estate的提案。該案基地坐落於1532 Mt. Diablo Blvd.，距離灣區捷運（BART）車站約一哩，總樓地板面積達11萬平方呎。整體規劃包含14戶平價住宅、8400平方呎的零售商業空間、高樓層戶外露台、健身中心以及49個停車位。

Align共同執行合夥人巴杜奇（David Balducci）在聲明中指出：「解決住房可負擔性危機的第一步就是增建房屋。我們非常高興能為這個社區以及更廣泛的地區，帶來迫切需要的住宅供應。」

加州各地市府目前正極力應對州政府制定的建屋配額，以緩解當地的住房危機，這項核准案正是在此背景下出爐，也意味著未來可能會有更多郊區市中心出現類似的開發提案。根據州政府規定，核桃溪市必須規劃新增5805戶住宅，而市府計劃將其中大部分集中於市中心。

在2015年至2023年的上一輪周期中，加州政府對該市設定的配額為2235戶。該市期間共核發了1566戶的營造許可，但目前尚不清楚其中有多少戶已實際完工。

Align的這項建案並未像以往部分建案那樣引發居民強烈反彈，但威爾克預期，一旦正式動工，可能仍會面臨一些反對聲音。

威爾克指出，受限於州政府的法令規範與住房法案，各地方政府對大型住宅開發案的限制權限相當有限。由於Align的建案規劃了平價住宅，因此得以依據加州的「容積獎勵法」（State Density Bonus Law），直接規避市府對市中心區域既有的建物高度限制。

該建案在開發商動工前，無須再送交市議會審批。威爾克指出，僅有在面臨申訴的情況下，市議會才會介入審議。

威爾克分析，居民之所以未提出上訴，部分原因在於開發基地並非位於現有的純住宅區內。

針對建案何時破土動工的詢問，Align目前尚未作出回應。

精華 FAQ

  • 該案將興建1棟8層樓高的住商混合大樓，總樓地板面積約11萬平方呎，規劃104戶住宅、8,400平方呎零售空間、戶外露台、健身中心與49個停車位。

  • 因為規劃中包含14戶平價住宅，開發商可依加州的容積獎勵法直接適用密度獎勵，進而規避市府對市中心建物高度的既有限制。

  • 加州要求核桃溪市規劃新增5,805戶住宅，市府打算多數集中在市中心，因此這類開發案成為因應住房配額與住房危機的重要例子。

核桃 舊金山 加州

上一則

盜刷亞馬遜帳戶 華男將蘋果產品重新包裝轉寄香港

下一則

洛杉磯車展11月20日登場 中國富古汽車將現身

延伸閱讀

西馬連最大平價房動工 每戶造價破100萬

西馬連最大平價房動工 每戶造價破100萬
舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶

舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶
南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅
亞凱迪亞市輕軌站周邊將建6層樓130戶新宅 預計明年動工

亞凱迪亞市輕軌站周邊將建6層樓130戶新宅 預計明年動工
米慎街開發案 地產商想蓋純辦公大樓 市府有意見

米慎街開發案 地產商想蓋純辦公大樓 市府有意見
橙縣漢庭頓灘建案拖延 州府擬再重罰

橙縣漢庭頓灘建案拖延 州府擬再重罰

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
駐洛經文處針對國慶酒會邀請函出現「台灣雙十國慶」一事作出澄清。該處表示，為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，製作正式雲端邀請卡。圖為正式邀請卡，上頭完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。（駐洛杉磯經文處）

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

2026-09-29 14:50

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收