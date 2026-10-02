核桃溪市最高住房大樓開發獲批 八層樓、引進104戶新住宅

加州核桃溪市通過一項開發案，將興建一棟八層樓高的住商混合大樓。渲染圖。（核桃溪市官網）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃溪市核准一項八層住商混合開發案，將帶來104戶新住宅並改寫市中心天際線，且因含平價住宅可依州法突破高度限制。

舊金山 紀事報報導，加州核桃 溪市上個月通過一項開發案，將興建一棟八層樓高的住商混合大樓，為該市引進104戶新住宅，同時也將改寫該市市中心的天際線。

該建案若順利完工，將成為該市商業走廊沿線最高的建築物。

核桃溪市市長威爾克（Kevin Wilk）說：「這將為核桃溪市中心帶來改變。對於長年居住在當地的居民而言確實是一大變革，我們對此心知肚明。」

上個月，該市都市計畫委員會核准了舊金山開發商Align Real Estate的提案。該案基地坐落於1532 Mt. Diablo Blvd.，距離灣區捷運（BART）車站約一哩，總樓地板面積達11萬平方呎。整體規劃包含14戶平價住宅、8400平方呎的零售商業空間、高樓層戶外露台、健身中心以及49個停車位。

Align共同執行合夥人巴杜奇（David Balducci）在聲明中指出：「解決住房可負擔性危機的第一步就是增建房屋。我們非常高興能為這個社區以及更廣泛的地區，帶來迫切需要的住宅供應。」

加州各地市府目前正極力應對州政府制定的建屋配額，以緩解當地的住房危機，這項核准案正是在此背景下出爐，也意味著未來可能會有更多郊區市中心出現類似的開發提案。根據州政府規定，核桃溪市必須規劃新增5805戶住宅，而市府計劃將其中大部分集中於市中心。

在2015年至2023年的上一輪周期中，加州政府對該市設定的配額為2235戶。該市期間共核發了1566戶的營造許可，但目前尚不清楚其中有多少戶已實際完工。

Align的這項建案並未像以往部分建案那樣引發居民強烈反彈，但威爾克預期，一旦正式動工，可能仍會面臨一些反對聲音。

威爾克指出，受限於州政府的法令規範與住房法案，各地方政府對大型住宅開發案的限制權限相當有限。由於Align的建案規劃了平價住宅，因此得以依據加州的「容積獎勵法」（State Density Bonus Law），直接規避市府對市中心區域既有的建物高度限制。

該建案在開發商動工前，無須再送交市議會審批。威爾克指出，僅有在面臨申訴的情況下，市議會才會介入審議。

威爾克分析，居民之所以未提出上訴，部分原因在於開發基地並非位於現有的純住宅區內。

針對建案何時破土動工的詢問，Align目前尚未作出回應。