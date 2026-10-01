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南加房價創新高 中位價84萬 每月吃掉雙薪家庭逾4成收入

記者楊青／綜合報導
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橙縣5月房價中位數達122萬美元，僅比歷史最高價低0.1%，幾乎再次刷新紀錄。(...
橙縣5月房價中位數達122萬美元，僅比歷史最高價低0.1%，幾乎再次刷新紀錄。(取自爾灣市府臉書）

南加房價再創歷史新高，中位價在84萬美元之間浮動， 房貸、稅及保險每月戶均近5800美元，吃掉雙薪家庭42%收入，部分地區自有住宅率位居全美大都會區最低之列。

橙縣紀事報報導，房地產數據追蹤機構Attom最新公布資料顯示，今年5月南加州六縣住宅中位成交價升至84萬美元，較去年同期上漲約2%，超越2025年6月創下的83萬1000美元紀錄，再創新高。這項統計包括獨立屋、公寓，以及新建住宅。

一方面，南加房價過去10年累計漲幅約84%，屋主及房地產投資人爲之雀躍；另一方面，買房門檻越來越高，買房越來越難。

自有住宅率 全美大型都會區敬陪末座

全國人口普查局數據顯示，2026年上半年南加多個地區的自有住宅率持續偏低。其中內陸帝國自有住宅率約62%，在全美75個最大都會區中排名倒數第21；范杜拉縣約61%，排名倒數第17；聖地牙哥僅56%，倒數第6低。洛杉磯縣和橙縣組成的大都會區更是只有48%，在全美大型都會區中墊底。

南加州持續走高的房價和居高不下的利率，將越來越多租房戶擋在買房門外。連帶房貸、地稅、保險等等，一名典型購屋者每月住房支出約為5800美元左右，不僅超過許多家庭收入的40%，更是南加目前典型月租2800美元的一倍以上，導致不少居民寧願長期租屋，也不買房。

6縣房價與購屋負擔 差異擴大

儘管購屋成本居高不下，南加5月成交住宅仍高達1萬8345套，是2022年以來最強勁的5月表現。南加房地產業界認爲，此次5月成交量回升，可能與部分收入穩定、財務條件較好的買家趁利率短暫回落進場有關。但即使如此，5月成交量仍比2005年以來歷年5月平均成交速度低13%。

橙縣5月房價中位數達122萬美元，僅比歷史最高價低0.1%，幾乎再次刷新紀錄。5月橙縣共有2996套住宅成交，年增40%，僅比歷年5月平均成交量低1%。

洛縣5月房價中位數為91萬2395美元，是歷史第四高，距離最高紀錄僅低0.6%。5月成交6226套，年增13%，但比歷年平均低16%。

聖地牙哥縣5月中位價為90萬美元，也是歷史第四高，距最高紀錄約低2%。5月成交3232套，較去年同期增加34%，但仍比歷年平均低8%。

河濱縣5月中位價60萬美元，是歷史第八高，距最高紀錄低2%。5月成交2866套，年增7%，但比歷年平均低24%。

聖伯納汀諾縣5月中位價53萬美元，是歷史第九高，距最高紀錄低3%。5月成交2194套，較去年同期增加28%，但仍比歷年平均低18%。

南加房價過去10年累計大漲約84%。（美聯社）
南加房價過去10年累計大漲約84%。（美聯社）

精華 FAQ

  • Attom資料顯示，今年5月南加州六縣住宅中位成交價升至84萬美元，年增約2%，並超越先前83萬1000美元紀錄，再度刷新歷史新高。

  • 文章指出，房貸、地稅與保險合計後，典型購屋者每月住房支出約5800美元，約吃掉雙薪家庭42%收入，明顯高於許多家庭可承受範圍。

  • 普查數據顯示，洛杉磯縣和橙縣合併的大都會區自有住宅率僅48%，在全美大型都會區墊底；聖地牙哥56%、范杜拉縣61%、內陸帝國62%也都偏低。

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