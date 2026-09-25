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買房靠富爸 洛杉磯45歲以下無房貸族大增27%

記者謝雨珊／綜合報導
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The Real Deal報導，洛杉磯45歲以下無房貸屋主平均收入反而低於有房貸...
The Real Deal報導，洛杉磯45歲以下無房貸屋主平均收入反而低於有房貸者，意味繼承房產或家庭資助，可能成為年輕人取得房產的重要途徑。示意圖。(取自pexels)

房價與收入之間的差距持續擴大，對許多年輕人而言，能否買得起房，似乎已不再單純取決於薪資收入，家庭是否能提供財富支持，正扮演愈來愈重要的角色。

根據The Real Deal報導，南加大（USC）Lusk房地產中心數據指出，洛杉磯45歲以下無房貸屋主占比增加27%，且這群屋主平均收入反而低於有房貸者。

數據顯示，45歲以下無房貸屋主平均年收入約16.3萬美元，低於有房貸者的22.3萬美元，顯示繼承房產或家庭資助可能成為年輕人取得房產的重要途徑。USC也指出，部分年輕家庭可能正入住上一代購買、且已繳清房貸的房屋。

USC數據也顯示，洛杉磯市住房擁有率僅36%，低於洛杉磯縣46%、加州56%及全美65%。與此同時，房價與收入之間的落差仍持續擴大，2024年洛杉磯縣房價中位數約為家庭收入中位數的10倍，洛杉磯市更接近12倍，顯示高房價與低住宅流動率正進一步提高年輕人購屋門檻。

這意味著，即使家庭收入不低，單靠薪資累積頭期款、負擔房貸，在洛杉磯仍可能是一項相當艱巨的挑戰。除了房價高昂，洛杉磯房市另一項問題是住宅流動率偏低。

報告發現，洛杉磯縣近半數屋主已在同一間房屋居住至少20年。大量房屋長期掌握在既有屋主手中，也意味著市場上的待售房源有限。

對於試圖進入房市的年輕買家而言，這形成雙重壓力：一方面可供購買的房屋不足，另一方面房價增長又持續超過薪資成長速度。

長期下來，部分年輕人可能只能延長租屋時間，也因此錯失透過房屋升值與累積淨值建立財富的機會，進一步拉大不同世代之間的財富差距。

住宅供應不足也是推高洛杉磯房價的重要因素。USC數據顯示，住宅從取得建築許可到完工，獨立屋平均需22個月、2至4戶住宅18個月，5戶以上多戶住宅更達37個月，導致新房源難以及時進入市場。報告也顯示，大型住宅開發案從取得許可到真正完工並投入市場，平均可能需要超過3年。緩慢的建設速度，也使新房源難以及時進入市場。

根據The Real Deal報告整理，2018年至2025年間，羅林山莊市（Rolling Hills Estates）、杜瓦迪（Duarte）、隱山（Hidden Hills）、蒙羅維亞（Monrovia）、西好萊塢（West Hollywood）及洛杉磯市等地的人均住宅建設量較高。

此外，數據顯示，小型多戶住宅項目進入市場的速度可能比大型公寓開發案更快。因此，在以獨立住宅為主的社區，雙拼屋（duplex）、三拼屋（triplex）及四拼屋（fourplex）可能成為增加住宅供應的重要方式。

這類小型多戶住宅可以在既有土地上增加居住單位，同時可能比大型公寓項目更快完成。對於住房供應嚴重不足的洛杉磯而言，增加這類住宅，或許有助於擴大市場房源，降低年輕家庭進入房市的門檻。

精華 FAQ

  • 主因不是薪資大幅提升，而是繼承房產、家庭資助或入住上一代已繳清房貸的住宅，讓年輕人較容易取得房屋所有權。

  • USC數據指出，45歲以下無房貸屋主平均年收入約16.3萬美元，低於有房貸者的22.3萬美元，顯示資產支持比收入更關鍵。

  • 因為房價已約為家庭收入中位數的10倍至12倍，且住宅流動率低、可售房源少、新屋完工慢，讓頭期款與房貸負擔都更困難。

洛杉磯 南加大 房價

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