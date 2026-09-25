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8月豪宅成交榜前10加州占6 灣區7000萬元登頂

編譯廖宜怡／綜合報導
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房地產網站Redfin數據顯示，全國8月成交價最高的十筆房地產交易中，有六筆位於加州，最貴的一筆位於灣區

Redfin表示，灣區希爾斯堡（Hillsborough）一處豪宅上個月以7000萬元價格成交，成為全國當月最貴住宅交易。緊跟在後的是佛州邁阿密海灘（Miami Beach）一處以5150萬元售出的濱海別墅。

在上個月成交價最高的十筆交易中，有六筆位於加州，其中四筆在灣區，包括上述希爾斯堡豪宅、一處阿賽頓（Atherton）豪宅和一棟蘇諾瑪（Sonoma）酒鄉別墅分別各以約3800萬元價格成交，以及另一處以2850萬元售出的希爾斯堡豪宅，顯示出人工智慧帶來的財富正在推動灣區豪宅市場的蓬勃發展。

加州其他兩筆高成交價房產皆位於橙縣，一筆位於新港灘（Newport Beach）的新港岸（Newport Coast），以3890萬元成交，另一筆位於拉古那灘（Laguna Beach），以2900萬元成交。

除了上述邁阿密海灘別墅外，前十名其他四筆還有以3820萬元成交的夏威夷考艾島卡穆耶拉（Kamuela）豪宅、以3030萬元成交的佛州瑟夫賽德（Surfside）豪宅，以及以2750萬元成交的佛州棕櫚灘（Palm Beach）豪宅。

Redfin的數據顯示，今年截至目前，全國成交價最高的前兩筆房產皆破億，一筆位於佛州印地安溪（Indian Creek），以1億7000萬元成交，另一筆位於洛杉磯，以1億3000萬元成交。

精華 FAQ

  • 根據Redfin數據，8月全美成交價最高的10筆房地產交易中，加州占了6筆，明顯居於多數，其中灣區與橙縣都出現高價豪宅成交。

  • 當月最貴的一筆交易位於灣區希爾斯堡（Hillsborough），是一處豪宅，以7000萬元成交，成為全美8月住宅市場的最高價成交案例。

  • 內文指出，灣區多筆高價豪宅成交，反映人工智慧帶來的財富正在推動市場。除希爾斯堡外，阿賽頓與蘇諾瑪等地也出現約3800萬元的交易。

灣區 加州 豪宅

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