8月豪宅成交榜前10加州占6 灣區7000萬元登頂

房地產網站Redfin數據顯示，全國8月成交價最高的十筆房地產交易中，有六筆位於加州 ，最貴的一筆位於灣區 。

Redfin表示，灣區希爾斯堡（Hillsborough）一處豪宅 上個月以7000萬元價格成交，成為全國當月最貴住宅交易。緊跟在後的是佛州邁阿密海灘（Miami Beach）一處以5150萬元售出的濱海別墅。

在上個月成交價最高的十筆交易中，有六筆位於加州，其中四筆在灣區，包括上述希爾斯堡豪宅、一處阿賽頓（Atherton）豪宅和一棟蘇諾瑪（Sonoma）酒鄉別墅分別各以約3800萬元價格成交，以及另一處以2850萬元售出的希爾斯堡豪宅，顯示出人工智慧帶來的財富正在推動灣區豪宅市場的蓬勃發展。

加州其他兩筆高成交價房產皆位於橙縣，一筆位於新港灘（Newport Beach）的新港岸（Newport Coast），以3890萬元成交，另一筆位於拉古那灘（Laguna Beach），以2900萬元成交。

除了上述邁阿密海灘別墅外，前十名其他四筆還有以3820萬元成交的夏威夷考艾島卡穆耶拉（Kamuela）豪宅、以3030萬元成交的佛州瑟夫賽德（Surfside）豪宅，以及以2750萬元成交的佛州棕櫚灘（Palm Beach）豪宅。

Redfin的數據顯示，今年截至目前，全國成交價最高的前兩筆房產皆破億，一筆位於佛州印地安溪（Indian Creek），以1億7000萬元成交，另一筆位於洛杉磯，以1億3000萬元成交。