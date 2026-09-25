30年房貸利率6.875% 何時重回6%？分析：有3大阻力
根據佳信貸款報告，9月21日當周，除了20年期固定房貸利率降至6.500%，其他各期固定房貸利率保持不變，30年期固定房貸利率仍為6.875%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.115%。
房貸利率何時能重回6%？房地產業媒體HousingWire報導，其首席分析師Logan Mohtashami表示，即使中東衝突緩和、油價回落，通膨壓力、聯準會政策及房貸市場利差，仍可能阻礙利率快速下降。他認為，在聯準會對未來利率走向給出更明確訊號前，房貸利率可能徘徊在6.5%至6.75%附近。
近期油價上漲，10年期美國公債殖利率也攀升，均增加房貸利率下行的難度。Mohtashami指出，房貸利率不只受公債殖利率影響，也取決於兩者之間的利差。這項利差已較2023年銀行業危機期間明顯收窄，減輕了借款人的壓力；若仍維持當時最不利的水平，以目前條件推算，房貸利率可能高達8.36%。
至於就業市場，他認為，數個月的新增職位數據偏弱，未必足以推動房貸利率大幅下降，還須觀察失業救濟申請人數是否顯著增加。聯準會目前也面臨兩難：經濟仍具韌性，但能源及其他成本推升通膨疑慮，使降息前景難以明朗。
高利率之下，住房需求最大的障礙仍是負擔能力。Mohtashami表示，房價漲勢已放緩，待售房屋增加，市場正逐步趨於正常；若未來薪資增長持續快於房價，房貸利率又能回落，買家負擔才有望進一步減輕。
根據佳信貸款報告，30年期固定房貸利率仍為6.875%；若看房地美數據，市場平均則約7.115%。這顯示房貸成本仍明顯偏高。 分析師指出，油價、通膨壓力、聯準會對利率的態度，以及房貸與公債之間的利差，都是阻礙利率快速下滑的重要因素。 最大問題仍是負擔能力。雖然房價漲勢放緩、待售房屋增加，市場逐步正常化，但若薪資無法持續快於房價，且房貸利率未明顯回落，買家壓力仍大。
精華 FAQ
根據佳信貸款報告，30年期固定房貸利率仍為6.875%；若看房地美數據，市場平均則約7.115%。這顯示房貸成本仍明顯偏高。
分析師指出，油價、通膨壓力、聯準會對利率的態度，以及房貸與公債之間的利差，都是阻礙利率快速下滑的重要因素。
最大問題仍是負擔能力。雖然房價漲勢放緩、待售房屋增加，市場逐步正常化，但若薪資無法持續快於房價，且房貸利率未明顯回落，買家壓力仍大。
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