30年房貸利率6.875% 何時重回6%？分析：有3大阻力

9月21日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款報告，9月21日當周，除了20年期固定房貸利率 降至6.500%，其他各期固定房貸利率保持不變，30年期固定房貸利率仍為6.875%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為7.115%。

房貸利率何時能重回6%？房地產業媒體HousingWire報導，其首席分析師Logan Mohtashami表示，即使中東衝突緩和、油價回落，通膨 壓力、聯準會 政策及房貸市場利差，仍可能阻礙利率快速下降。他認為，在聯準會對未來利率走向給出更明確訊號前，房貸利率可能徘徊在6.5%至6.75%附近。

近期油價上漲，10年期美國公債殖利率也攀升，均增加房貸利率下行的難度。Mohtashami指出，房貸利率不只受公債殖利率影響，也取決於兩者之間的利差。這項利差已較2023年銀行業危機期間明顯收窄，減輕了借款人的壓力；若仍維持當時最不利的水平，以目前條件推算，房貸利率可能高達8.36%。

至於就業市場，他認為，數個月的新增職位數據偏弱，未必足以推動房貸利率大幅下降，還須觀察失業救濟申請人數是否顯著增加。聯準會目前也面臨兩難：經濟仍具韌性，但能源及其他成本推升通膨疑慮，使降息前景難以明朗。

高利率之下，住房需求最大的障礙仍是負擔能力。Mohtashami表示，房價漲勢已放緩，待售房屋增加，市場正逐步趨於正常；若未來薪資增長持續快於房價，房貸利率又能回落，買家負擔才有望進一步減輕。