我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

西馬連最大平價房動工 每戶造價破100萬

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西馬連縣「塔馬爾科住宅」開發案的規畫住宅效果圖。(馬連縣)
西馬連縣「塔馬爾科住宅」開發案的規畫住宅效果圖。(馬連縣)

舊金山紀事報報導，這項在海岸防衛隊（Coast Guard）舊址規畫已久的開發案預計將於明年動工。然而，該建案的代價不菲。改建工程總預算預計約為5540萬元，平均每戶成本高達約100萬元。

這項名為「塔馬爾科住宅」（Tamalko Homes）的建案坐落於雷斯岬站（Point Reyes Station）市中心東側，佔地33英畝。工程將翻修昔日的海岸防衛隊聯排市區住宅與營房，打造成54套全新出租住宅。在房價高昂且勞工住宅極度匱乏的鄉村環境下，「塔馬爾科住宅」部分戶數將保留給農工家庭與退休人員居住。

灣區非營利組織「伊甸房屋」（Eden Housing）合作開發該案的西馬連社區土地信託協會（CLAM）執行董事羅素（Jarrod Russell）說：「這是該地區一項具歷史意義的建案。長久以來，這裡一直承受著與日俱增的房源短缺之苦。」

蘭德公司（Rand）房屋中心主任暨經濟學家沃德（Jason Ward）直言，每戶100萬美元的成本「令人瞠目結舌」。沃德指出，根據蘭德公司2025年針對合宜住宅與市場住宅樣本的研究分析，一般的整建案每戶成本預計落在50萬至60萬美元之間；相較之下，全新興建的建案在某些情況下成本才會達到百萬美元。

「伊甸房屋」指出，「塔馬爾科住宅」的高額成本反映了將海岸防衛隊舊址改建為現代住宅的複雜性，包括大範圍升級建築法規規格、將現有建物改建為公寓，以及由於該址欠缺化糞設施而必須從零興建全新污水處理系統。此外，高昂的工資、融資與保險成本，加上多年的設計與工程前置作業，都推高了整體帳單。

沃德表示，加州的合宜住宅建造成本向來高於美國多數州別，主要原因在於必須符合更高的工資門檻，且公共資金補助機制往往附帶成本高昂的設計要求。他認為這些條件加上地處鄉村海岸環境，促成了「塔馬爾科住宅」的天價數字。此外，該案規畫的房型規格大於一般合宜住宅，具備更多臥室。

羅素指出，考量當地社區的實際需求，該建案在規畫時即以家庭為核心導向。部分戶數將提供寬敞的三房與四房配置；全案完工後，預計為雷斯岬站地區新增共計135間臥室。

主辦單位預期，首批住戶將於2028年正式遷入新居。

精華 FAQ

  • 這項位於雷斯岬站的改建案占地33英畝，將打造54套出租住宅，總預算約5540萬元，平均每戶成本高達約100萬元，屬於相當昂貴的合宜住宅計畫。

  • 主因包括舊址改建工程複雜、建築法規升級、聯排住宅轉公寓、需新建污水處理系統，以及高工資、融資、保險與多年設計前置成本，全部都推升了總價。

  • 建案部分戶數會保留給農工家庭與退休人員，並提供較多三房、四房家庭型住宅，全案完工後可新增135間臥室，主辦單位預期首批住戶將於2028年入住。

舊金山 灣區 房價

上一則

機場旅客這一舉動太誇張 TSA喊話：今年別再這樣做了

下一則

艾爾蒙地改建案6年未完工影響周邊 居民喊「人間地獄」

延伸閱讀

舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶

舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶
南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅
聖伯納汀諾210萬平方英尺倉儲項目惹議 法院要求重新環境審查

聖伯納汀諾210萬平方英尺倉儲項目惹議 法院要求重新環境審查
艾爾蒙地25戶聯排屋開賣 4種戶型可選 售價60多萬元起

艾爾蒙地25戶聯排屋開賣 4種戶型可選 售價60多萬元起
舊金山老公寓住戶注意 消防改造每戶恐要花數萬

舊金山老公寓住戶注意 消防改造每戶恐要花數萬
紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

熱門新聞

女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

2026-09-18 22:21
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫