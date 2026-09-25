西馬連最大平價房動工 每戶造價破100萬
舊金山紀事報報導，這項在海岸防衛隊（Coast Guard）舊址規畫已久的開發案預計將於明年動工。然而，該建案的代價不菲。改建工程總預算預計約為5540萬元，平均每戶成本高達約100萬元。
這項名為「塔馬爾科住宅」（Tamalko Homes）的建案坐落於雷斯岬站（Point Reyes Station）市中心東側，佔地33英畝。工程將翻修昔日的海岸防衛隊聯排市區住宅與營房，打造成54套全新出租住宅。在房價高昂且勞工住宅極度匱乏的鄉村環境下，「塔馬爾科住宅」部分戶數將保留給農工家庭與退休人員居住。
與灣區非營利組織「伊甸房屋」（Eden Housing）合作開發該案的西馬連社區土地信託協會（CLAM）執行董事羅素（Jarrod Russell）說：「這是該地區一項具歷史意義的建案。長久以來，這裡一直承受著與日俱增的房源短缺之苦。」
蘭德公司（Rand）房屋中心主任暨經濟學家沃德（Jason Ward）直言，每戶100萬美元的成本「令人瞠目結舌」。沃德指出，根據蘭德公司2025年針對合宜住宅與市場住宅樣本的研究分析，一般的整建案每戶成本預計落在50萬至60萬美元之間；相較之下，全新興建的建案在某些情況下成本才會達到百萬美元。
「伊甸房屋」指出，「塔馬爾科住宅」的高額成本反映了將海岸防衛隊舊址改建為現代住宅的複雜性，包括大範圍升級建築法規規格、將現有建物改建為公寓，以及由於該址欠缺化糞設施而必須從零興建全新污水處理系統。此外，高昂的工資、融資與保險成本，加上多年的設計與工程前置作業，都推高了整體帳單。
沃德表示，加州的合宜住宅建造成本向來高於美國多數州別，主要原因在於必須符合更高的工資門檻，且公共資金補助機制往往附帶成本高昂的設計要求。他認為這些條件加上地處鄉村海岸環境，促成了「塔馬爾科住宅」的天價數字。此外，該案規畫的房型規格大於一般合宜住宅，具備更多臥室。
羅素指出，考量當地社區的實際需求，該建案在規畫時即以家庭為核心導向。部分戶數將提供寬敞的三房與四房配置；全案完工後，預計為雷斯岬站地區新增共計135間臥室。
主辦單位預期，首批住戶將於2028年正式遷入新居。
這項位於雷斯岬站的改建案占地33英畝，將打造54套出租住宅，總預算約5540萬元，平均每戶成本高達約100萬元，屬於相當昂貴的合宜住宅計畫。 主因包括舊址改建工程複雜、建築法規升級、聯排住宅轉公寓、需新建污水處理系統，以及高工資、融資、保險與多年設計前置成本，全部都推升了總價。 建案部分戶數會保留給農工家庭與退休人員，並提供較多三房、四房家庭型住宅，全案完工後可新增135間臥室，主辦單位預期首批住戶將於2028年入住。
精華 FAQ
這項位於雷斯岬站的改建案占地33英畝，將打造54套出租住宅，總預算約5540萬元，平均每戶成本高達約100萬元，屬於相當昂貴的合宜住宅計畫。
主因包括舊址改建工程複雜、建築法規升級、聯排住宅轉公寓、需新建污水處理系統，以及高工資、融資、保險與多年設計前置成本，全部都推升了總價。
建案部分戶數會保留給農工家庭與退休人員，並提供較多三房、四房家庭型住宅，全案完工後可新增135間臥室，主辦單位預期首批住戶將於2028年入住。
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