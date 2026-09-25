西馬連最大平價房動工 每戶造價破100萬

西馬連縣「塔馬爾科住宅」開發案的規畫住宅效果圖。(馬連縣)

舊金山 紀事報報導，這項在海岸防衛隊（Coast Guard）舊址規畫已久的開發案預計將於明年動工。然而，該建案的代價不菲。改建工程總預算預計約為5540萬元，平均每戶成本高達約100萬元。

這項名為「塔馬爾科住宅」（Tamalko Homes）的建案坐落於雷斯岬站（Point Reyes Station）市中心東側，佔地33英畝。工程將翻修昔日的海岸防衛隊聯排市區住宅與營房，打造成54套全新出租住宅。在房價 高昂且勞工住宅極度匱乏的鄉村環境下，「塔馬爾科住宅」部分戶數將保留給農工家庭與退休人員居住。

與灣區 非營利組織「伊甸房屋」（Eden Housing）合作開發該案的西馬連社區土地信託協會（CLAM）執行董事羅素（Jarrod Russell）說：「這是該地區一項具歷史意義的建案。長久以來，這裡一直承受著與日俱增的房源短缺之苦。」

蘭德公司（Rand）房屋中心主任暨經濟學家沃德（Jason Ward）直言，每戶100萬美元的成本「令人瞠目結舌」。沃德指出，根據蘭德公司2025年針對合宜住宅與市場住宅樣本的研究分析，一般的整建案每戶成本預計落在50萬至60萬美元之間；相較之下，全新興建的建案在某些情況下成本才會達到百萬美元。

「伊甸房屋」指出，「塔馬爾科住宅」的高額成本反映了將海岸防衛隊舊址改建為現代住宅的複雜性，包括大範圍升級建築法規規格、將現有建物改建為公寓，以及由於該址欠缺化糞設施而必須從零興建全新污水處理系統。此外，高昂的工資、融資與保險成本，加上多年的設計與工程前置作業，都推高了整體帳單。

沃德表示，加州的合宜住宅建造成本向來高於美國多數州別，主要原因在於必須符合更高的工資門檻，且公共資金補助機制往往附帶成本高昂的設計要求。他認為這些條件加上地處鄉村海岸環境，促成了「塔馬爾科住宅」的天價數字。此外，該案規畫的房型規格大於一般合宜住宅，具備更多臥室。

羅素指出，考量當地社區的實際需求，該建案在規畫時即以家庭為核心導向。部分戶數將提供寬敞的三房與四房配置；全案完工後，預計為雷斯岬站地區新增共計135間臥室。

主辦單位預期，首批住戶將於2028年正式遷入新居。