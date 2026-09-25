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砸百萬翻新 舊金山罕見Eichler名宅二售

編譯組╱綜合報導
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位於舊金山190 Amber Drive的Eichler獨棟住宅。(谷歌地圖)
位於舊金山190 Amber Drive的Eichler獨棟住宅。(谷歌地圖)

舊金山標準報報導，1960年代初，被譽為加州「中世紀現代主義住宅之王」的Joseph Eichler，在舊金山鑽石高地（Diamond Heights）興建了104棟獨棟住宅。鑽石高地多數的Eichler住宅面積不超過2000平方呎，基地面積則約為建坪的兩倍。由於極少在市場上流通，加上買家爭相搶購，Eichler住宅向來享有高額溢價。

位於190 Amber Drive的物件更是如此。該屋首任屋主於1962年直接向Eichler本人購入，並在下層空間擴建了500平方呎。該基地位於道路轉彎處，俯瞰格倫峽谷（Glen Canyon），獨特的地理位置讓房屋單側保有獨立棟距，兼具開闊景觀與高度隱私，現任屋主甚至曾動用吊車將一座不鏽鋼熱水浴缸吊入後院。

在房源極度匱乏的市場環境下，這棟維護得宜且保留大量原始風貌的住宅正式掛牌，開價略低於350萬元，但外界普遍預期最終成交價將大幅飆升。今年3月，位於1027 Duncan St.的另一棟鑽石高地Eichler住宅，在掛牌僅17天、吸引11組買家競標後，最終以380萬元成交，高出開價逾130萬元。該物件面積不足1900平方呎，雙雙打破舊金山Eichler住宅的總價與每平方呎單價紀錄。

負責代理190 Amber Drive的City Real Estate旗下Droubi團隊房產經紀人德魯比（Lamisse Droubi）表示，買家固然會被超大基地與全景視野吸引，但最終勝出的，多半是對其設計痴狂、渴望把握千載難逢機會入主Eichler住宅的人。德魯比曾在2017年經手過這棟房屋的買賣。

190 Amber Drive之所以能完整保存浴室燈具、藥品收納櫃與桃花心木壁板等原始特色，主因在於該屋長年未曾易手。

純粹無瑕的原作設計，正是吸引現任屋主購入的主因。出於隱私考量，該屋主選擇保持匿名。這家人曾花費90萬元拆除前任屋主增添的幾處非原始設計—例如將增建的凸窗改回平整窗型—並進行策略性改裝，包括重整廚房動線，使其無縫貫通至餐廳與景觀花園。

這並非德魯比首次回頭經手同一棟住宅的轉售。在她職業生涯中，只有一棟物件曾由她轉手過三次，但她認為190 Amber Drive恐怕不會再有第三次機會。

德魯比直言：「我猜想，無論新買家是誰，都會和現任及首任屋主一樣，打算在這裡長久定居。」

精華 FAQ

  • 因為它是極少釋出的鑽石高地Eichler住宅，兼具完整原始設計、超大基地與格倫峽谷景觀，在供給稀缺的市場下，自然引發買家高度競逐與溢價期待。

  • 房屋保留了浴室燈具、藥品收納櫃與桃花心木壁板等原始元素，顯示前後屋主都重視Eichler設計精神，因此它在裝修市場中格外稀有且具收藏價值。

  • 該屋開價略低於350萬元，但先前同區Eichler住宅曾在17天內以380萬元售出，且超出開價逾130萬元，顯示買盤強勁，外界預期本案也會大幅飆升。

加州 舊金山 現代主義

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