亞凱迪亞市輕軌站周邊將建6層樓130戶新宅 預計明年動工

亞凱迪亞市日前核准一項綜合用途開發案，預計在車站以東約一個街區興建一棟6層樓建築，提供130戶住宅及一樓商業空間。（HP Wu Design & Associates）

亞凱迪亞市輕軌A Line車站周邊持續出現住宅開發計畫。市府日前核准一項綜合用途開發案，計畫在車站以東約一個街區興建一棟六層樓建築，提供130戶住宅及一樓商業空間。工程預計明年初動工。

187停車位 1樓商用

這項名為「North Village」的開發案位於第North 2nd Avenue 225號，由與Giantech Construction, Inc.有關聯的企業實體提出。根據規畫，項目將興建一棟六層樓高住宅建築，房型包括套房、一房、兩房及三房，共130戶；建築同時規劃187個停車位，以及位於一樓的商業空間。

納入20戶可負擔住宅

依照市府核准條件，North Village將納入20戶可負擔住宅，並透過契約限制其用途及租金 資格45年。這些住宅將提供給收入不超過當地區域家庭收入中位數（AMI）80%的家庭。

根據市府工作人員報告所附設計文件，該項目由HP Wu Design & Associates負責設計，整體採當代風格的「平台式」（podium-type）建築設計。除住宅之外，開發案還將提供超過1萬7000平方英尺的住戶公共設施，包括健身房、共享辦公空間及俱樂部休息室等。

從區位來看，North Village距離亞凱迪亞A Line車站僅約一個街區。隨著A Line沿線交通建設及住宅開發持續增加，車站周邊也陸續出現新住宅及複合式開發案。

North Village目前預計於2027年初開始施工，並在2028年底前完工。

除North Village之外，亞凱迪亞A Line車站周邊也有其他住宅及綜合用途項目正在規劃或施工。其中，Alexan Azalea公寓預計於2027年完工；此外，原Derby餐廳所在地也規劃興建一項綜合用途開發案。

亞凱迪亞市日前核准一項綜合用途開發案，預計在車站以東約一個街區興建一棟6層樓建築，提供130戶住宅及一樓商業空間。（HP Wu Design & Associates）