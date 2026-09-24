亞凱迪亞市輕軌站周邊將建6層樓130戶新宅 預計明年動工
亞凱迪亞市輕軌A Line車站周邊持續出現住宅開發計畫。市府日前核准一項綜合用途開發案，計畫在車站以東約一個街區興建一棟六層樓建築，提供130戶住宅及一樓商業空間。工程預計明年初動工。
187停車位 1樓商用
這項名為「North Village」的開發案位於第North 2nd Avenue 225號，由與Giantech Construction, Inc.有關聯的企業實體提出。根據規畫，項目將興建一棟六層樓高住宅建築，房型包括套房、一房、兩房及三房，共130戶；建築同時規劃187個停車位，以及位於一樓的商業空間。
納入20戶可負擔住宅
依照市府核准條件，North Village將納入20戶可負擔住宅，並透過契約限制其用途及租金資格45年。這些住宅將提供給收入不超過當地區域家庭收入中位數（AMI）80%的家庭。
根據市府工作人員報告所附設計文件，該項目由HP Wu Design & Associates負責設計，整體採當代風格的「平台式」（podium-type）建築設計。除住宅之外，開發案還將提供超過1萬7000平方英尺的住戶公共設施，包括健身房、共享辦公空間及俱樂部休息室等。
從區位來看，North Village距離亞凱迪亞A Line車站僅約一個街區。隨著A Line沿線交通建設及住宅開發持續增加，車站周邊也陸續出現新住宅及複合式開發案。
North Village目前預計於2027年初開始施工，並在2028年底前完工。
除North Village之外，亞凱迪亞A Line車站周邊也有其他住宅及綜合用途項目正在規劃或施工。其中，Alexan Azalea公寓預計於2027年完工；此外，原Derby餐廳所在地也規劃興建一項綜合用途開發案。
North Village位於亞凱迪亞市North 2nd Avenue 225號，約在A Line車站以東1個街區，屬於車站周邊持續發展的住宅與複合式開發區。 該案規劃1棟6層樓建築，共130戶，房型涵蓋套房到3房，並設有187個停車位、1樓商業空間，以及超過1萬7000平方英尺的公共設施。 市府核准條件要求其中20戶作為可負擔住宅，租金與資格限制維持45年，對象為收入不超過AMI 80%的家庭；目前預計2027年初施工，2028年底前完工。
精華 FAQ
North Village位於亞凱迪亞市North 2nd Avenue 225號，約在A Line車站以東1個街區，屬於車站周邊持續發展的住宅與複合式開發區。
該案規劃1棟6層樓建築，共130戶，房型涵蓋套房到3房，並設有187個停車位、1樓商業空間，以及超過1萬7000平方英尺的公共設施。
市府核准條件要求其中20戶作為可負擔住宅，租金與資格限制維持45年，對象為收入不超過AMI 80%的家庭；目前預計2027年初施工，2028年底前完工。
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