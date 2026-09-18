艾爾蒙地25戶聯排屋開賣 4種戶型可選 售價60多萬元起

艾爾蒙地市聯排屋社區Poinsettia Place近日開賣，共提供25戶住宅，售價60多萬美元起。（G3 Urban官網）

聖蓋博谷華人 聚集城市艾爾蒙地 再添新建住宅。開發商G3 Urban推出的聯排屋社區Poinsettia Place近日開賣，共提供25戶住宅，售價60多萬美元起，規畫四種戶型，主打智慧住宅、節能設計及彈性空間配置，鎖定首次購屋族及年輕家庭。

Poinsettia Place位於2647 Durfee Avenue，鄰近10號及605號高速公路，距離洛杉磯 市中心約12哩，前往聖蓋博谷各城市及洛杉磯市區交通便利。建案採小型社區規畫，共25戶聯排別墅，提供二房至四房格局，室內面積介於1299至2046平方呎，最多3.5套衛浴，每戶均設有獨立車庫。

建案共推出四種戶型。其中Residence 1及Residence 2為二房設計，面積分別為1299及1344平方呎；Residence 3規畫三房、3.5套衛浴，室內面積1529平方呎；最大戶型Residence 4則提供四房、3.5套衛浴，室內面積2046平方呎，可滿足不同家庭人口需求。

以Residence 3為例，一樓設有一間附獨立衛浴的臥室，可作為客房、長輩房或居家辦公室；二樓採開放式客廳、餐廳與廚房設計，並設有戶外露台；三樓則規畫主臥套房、另一間臥室及獨立洗衣空間。Residence 4則採三層樓設計，居住空間更寬敞，適合人口較多的家庭。

聯排屋社區Poinsettia Place有四種戶型，主打智慧住宅、節能設計及彈性空間配置，鎖定首次購屋族及年輕家庭。（G3 Urban官網）

建商表示，住宅由室內設計師Lauren Gardner操刀，採約10呎挑高設計，提升室內採光與空間感，並提供部分建材、櫥櫃及室內配色等客製化選項，讓買家可依需求打造居住風格。

智慧住宅也是建案賣點之一。每戶均配備Amazon Echo、Google Nest及Ring智慧家庭系統，並預留電動車充電設備，衛浴採用Delta品牌五金，廚房配置Samsung不鏽鋼家電，希望兼顧便利性、節能及現代生活需求。

G3 Urban表示，Poinsettia Place已於9月12日公開銷售，社區另規畫部分符合收入資格的住宅，提供符合條件的購屋者申請。建商表示，希望透過中小型社區及多元戶型設計，提供聖蓋博谷地區更多新建住宅選擇。