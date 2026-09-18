舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶

市長羅偉說，市府將持續督促加快燭台角再開發計畫的施工腳步、讓住宅早日落成。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 紀事報報導，舊金山現任市長羅偉 （Daniel Lurie）以及前市長布朗（Willie Brown）等人上周三早晨齊聚於燭台角（Candlestick Point）。

舊金山49人隊（San Francisco 49ers）於2014年遷往聖塔克拉拉的新主場後，燭台角的再開發計畫便備受各界期待。儘管這項歷時逾20年、波折不斷的建案讓人難以置信，但工程如今確實已正式啟動。在經歷數次停擺後，本月展開的基礎設施工程將為整個開發案奠定根基；全區完工後，預計將在灣景區提供7200戶住宅，並涵蓋公園、飯店、零售商場以及280萬平方呎的辦公空間。

FivePoint資深副總裁托塔（Suheil Totah）指出，首期基礎設施工程將支援七個街區的開發，包含六處住宅區與一處商業區。該階段預計興建約700戶住宅（其中41%為平價住宅），以及一棟35萬平方呎的辦公大樓。隨著基礎設施工程收尾，首棟名為「Gateway」、規畫約180戶平價住宅的建築，預計可在18個月內動工。

燭台角以及相鄰的原獵人角船廠（Hunters Point Shipyard）再開發案自始至終充滿波折，不僅深陷重大環境污染醜聞，更屢遭經濟環境轉變及疫情引發的辦公室租賃市場萎縮所衝擊。

自萊納房屋（Lennar）中標成為老船廠開發商至今已過去25年，而該計畫擴大納入燭台角也已歷經21年；當年舊金山市府曾試圖將49人隊新球場與複合式開發案結合，最終無疾而終。

2014年燭台角規畫案原定興建大型購物中心與6000戶住宅，開發商原寄望於2017年動工，但隨著實體零售業陷入困境、辦公室市場蓬勃發展，該案在兩年後遭到廢棄。

開發團隊隨後於2019年提出新構想，將住宅數量提高至7200戶，並將該地定位為科技辦公園區，企圖吸引Google或Facebook等科技巨頭進駐。然而，原訂於2020年動工的第一期計畫又因疫情擱置。在此期間，該空地被挪作多種用途，甚至曾作為露營車停車場。

曾於1996至2004年擔任舊金山市長的布朗表示，燭台角開發案「確實耗費了太漫長的時間」，但他強調，此案的重要性「在各方面最終都將比肩」他過去推動的兩大數十年再開發計畫：米慎灣與金銀島。

市長羅偉說：「我帶著12個市府部門的首長來到這裡，討論如何加快進程。當我們準備將這片長期閒置的土地轉變為重新迎納家庭的新社區之際，市府將持續督促加快施工腳步、讓住宅更早落成，並確保周邊社區在各個階段都能切實受惠。」