全美待售成屋月增3.9% 買方議價空間大

8月待售成屋新掛牌量年增率前5大都會區

Redfin網站報導，全美8月新上市待售成屋數量月增2.6%，創下逾4年來新高。這波供應潮主要由加州聖荷西 （年增25.5%）、田納西州納許維爾（年增15.8%）及華盛頓州西雅圖 （年增13.7%）領軍，上述三地增幅名列全美前茅。新上市房源大增帶動整體市場庫存擴大：8月全美待售成屋總量月增3.9%，達到2020年以來的最高水準。

聖荷西、納許維爾與西雅圖房源激增背後各有原因。Redfin經濟學家指出，聖荷西屋主可能正試圖搭上AI熱潮帶動的灣區 房市復甦列車。

納許維爾則是全美買方市場最顯著的地區之一。歷經多年的大量推案，當地購屋者選擇充裕；Redfin房產經紀人表示，買方目前正從容挑選合適物件。此外，部分現有屋主意識到強烈的買方市場氛圍，擔心房價未來進一步下滑，因而選擇盡早拋售。

過去兩年西雅圖新掛牌量整體呈上升趨勢，由於2025年夏季基期偏低，使目前的年增幅格外顯著。與此同時，西雅圖房屋去化天數正在拉長。當地經紀人指出，科技業裁員與就業不確定性讓買方態度趨於保守，賣方增多與買方觀望相互交織，導致西雅圖整體庫存持續堆積。

在買方端，全美8月簽約待過戶銷量月增率幾近持平（0.1%）。作為反映需求落後指標的成屋實際簽結銷量，則月減0.5%。

購屋需求停滯的主因在於居高不下的購屋成本，使潛在買方退場觀望。全美成屋銷售價格中位數年增2.2%至39萬8596美元，創下歷年8月份新高；單月平均房貸利率亦躍升至6.67%，同創逾一年最高點。

各主要都會區的購屋需求差異顯著，呈現「部分區域強勁、部分疲軟」的局面，這也是全美銷售量整體陷入停滯的關鍵原因之一。

舊金山房市買氣表現最為亮眼，銷量年增9.5%，居全美之冠，主要受惠於高度集中在該市的AI產業財富效應。銷量增幅次高的地區分別為紐澤西州紐華克（年增8.3%）與紐約市（年增5.4%），兩地向來因鄰近核心就業中心而維持強勁動能。

相較之下，成屋銷量跌幅最大的地區為休士頓（年減10.4%）、底特律（年減9%）與西雅圖（年減8%）。Redfin近期分析對比了西雅圖的冷清與舊金山的火熱：兩者同為大型科技樞紐，舊金山因AI新興財富集中而強勢反彈；西雅圖的科技從業人員則籠罩在職涯不確定性中。

舊金山8月份僅有30%的房屋以低於開價售出，比率為全美最低。