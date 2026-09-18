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南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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羅斯密市1515 Walnut Grove Avenue住宅項目效果圖，建築採三...
羅斯密市1515 Walnut Grove Avenue住宅項目效果圖，建築採三層樓地中海風格設計。（圖片來自Woodley Architectural Group）

南加華人聚集城市羅斯密市一處占地超過9英畝的大型辦公園區，可能改建為擁有191戶住宅的新社區。根據市府近期公布的環境研究文件，開發商計畫拆除位於1515 Walnut Grove Avenue、面積約26萬8000平方呎的現有辦公建築，興建一批兩房至四房的聯排住宅。

開發方案計畫清除現有辦公樓，在約9英畝土地上興建191戶住宅，建築以三層樓為主，包括前後相連式住宅及排屋式聯排住宅。戶型涵蓋兩房、三房和四房，另將設置住戶停車位、內部道路、步行道、開放空間及公共休憩設施。

項目效果圖顯示，新社區將採地中海式建築風格，多棟住宅沿內部私人道路排列，建築之間規畫綠地及行人通道。項目由Woodley Architectural Group負責設計。

擬議建案位於羅斯密市Walnut Grove Avenue沿線，現址大型辦公樓將...
擬議建案位於羅斯密市Walnut Grove Avenue沿線，現址大型辦公樓將拆除改建住宅。（谷歌地圖）

根據開發時程，項目若獲批准，預計施工時間約34個月。不過，市府資料目前尚未列出確切動工日期、住宅售價、管理費，也未說明這批住宅中是否包含可負擔住宅。

這處物業過去曾作為南加州愛迪生公司（Southern California Edison）的辦公設施。加州公用事業委員會2025年公布的文件顯示，南加州愛迪生曾申請將該物業出售給1515 Walnut Grove, LP，交易價格為1340萬美元。相關資料將物業面積列為約9.26英畝，並顯示現址擁有約670個地面停車位。

根據Urbanize LA報導，市府近期發布的環境研究是該案向前推進的重要環節。不過，環境審查並不等同項目已獲最終批准，後續仍須經市府相關審批程序。

該項目位於Walnut Grove Avenue沿線，周邊以住宅、辦公及公共設施為主。若最終獲批，191戶新住宅可增加羅斯密市的住房供應，但施工期間可能帶來交通、噪音及大型車輛進出等影響，相關問題預計也將成為市府審查及居民關注重點。

精華 FAQ

  • 開發商計畫拆除1515 Walnut Grove Avenue現有辦公樓，在約9英畝土地上興建191戶住宅，主要是三層樓聯排與前後相連式住宅，形成新的居住社區。

  • 方案包含2房、3房、4房戶型，並規畫住戶停車位、內部道路、步行道、開放空間與公共休憩設施，建築風格則以地中海式設計為主。

  • 市府已發布環境研究文件，代表案件向前推進，但尚未最終核准；目前也未公布動工日期、售價、管理費，是否包含可負擔住宅同樣未說明。

南加 羅斯密市 華人

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