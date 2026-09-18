美國房貸利率逼近7% 房市復甦再受重擊

9月14日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款 報告，9月14日當周，各期固定房貸利率 全面上漲，30年期固定房貸利率升至6.875%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.904%。

華爾街日報報導，部分每日房貸報價已突破7%，為2025年初以來首見。美國房市低迷已進入第四年，利率再次逼近7%，恐讓期待市場回暖的買家、賣家及建商面臨新一輪壓力。

房貸銀行家協會首席經濟學家Michael Fratantoni表示，利率突然上升，將使部分準買家暫緩簽署購屋合約或申請貸款。

房貸利率通常跟隨10年期美國公債殖利率 走勢。10年期公債殖利率近日一度升破5%，為2023年底以來首見。市場擔憂通膨持續、政府赤字擴大，加上地緣政治局勢動盪，促使債券遭到拋售，進一步推高借貸成本。

高利率已衝擊房屋交易。全美房地產經紀人協會（NAR）數據顯示，8月成屋銷售較前月下降2%，經季節調整後年率為398萬戶，創2025年6月以來最低水平，較去年同期也減少1.2%。

然而，房價並未明顯下降。8月全美成屋售價中位數升至42萬9100元，較一年前上漲1.6%，連續第38個月年增。買家除了承擔接近7%的房貸利率，還要面對高房價、房屋保險及地產稅等支出。

Zillow年初曾預測，2026年全美房屋銷售將成長4.3%，目前已下修至1.3%，並估計第四季銷售可能下降3.5%。

對買家較有利的是房源增加。8月全美待售房屋達162萬戶，庫存相當於4.9個月供應量，創十多年來最高水平，讓買家擁有更多選擇及議價空間。

經濟學家提醒，在通膨、政府借貸需求及全球資金競爭影響下，準買家不宜期待房貸利率短期內大幅下降，接近7%的高利率可能逐漸成為房市新常態。