聖伯納汀諾210萬平方英尺倉儲項目惹議 法院要求重新環境審查

聖伯納汀諾縣2022年批准210萬平方英尺倉儲設施項目效果圖。(取自聖伯納汀諾縣府官網)

聖伯納汀諾縣2022年批准210萬平方英尺倉儲設施項目布魯明頓商業園區（Bloomington Business Park），至今仍未開始任何建設。法院要求修改該開發案的環境影響報告，因此必須重新環境審查。

The Press-Enterprise指出，反對者指責該開發案違反加州 「公平住房法」（California Fair Housing Laws）。不過，法官於本月稍早駁回這項主張。該開發案前一任開發商曾承諾興建一所全新小學，是否會落實目前仍不明朗。

非建制區布魯明頓，人口約2萬3000人，居民大多為拉丁裔，在10號公路南側，介於芳塔那市（Fontana）與利維多市（Rialto）間。該地區位於有「美國購物車」（America's Shopping Cart）之稱的物流重鎮，擁有超過10億平方英尺倉儲設施，全美約40%貨物都會經由此地流通。

批評者認為，大量倉儲設施吸引柴油貨車頻繁進出，排放有毒廢氣，導致空氣品質持續惡化。也有人批評物流業薪資偏低、工作環境具有危險性職位，而且這些工作未來可能被自動化技術取代。

布魯明頓商業園區最初規畫將興建三座倉庫，面積在38萬3000平方英尺至100萬平方英尺之間，另設置一處貨櫃拖車停車場。這些倉儲設施原本規畫興建在141英畝土地上，而該地原本土地使用分區為低密度住宅。為補償住宅用地減少，開發商提議提高附近一塊71.6英畝土地的住宅開發密度，將原本僅允許興建52棟獨棟住宅的土地，變更為可興建480戶公寓或康斗的住宅用地。

根據原始環境影響報告，這項開發案預計可創造超過2700個就業機會。部分居民對新增工作機會表示歡迎，但也有不少當地家庭反對這項開發計畫，擔心將破壞社區原有鄉村生活風貌。環保團體則批評，該計畫將成為新的汙染源，吸引更多貨車與物流活動，加劇空氣汙染，對原本就因工業開發而長期承受生活品質下降的低收入社區帶來更沉重環境負擔。

經過一場充滿爭議的公聽會後，縣府2022年批准這項開發案。然而，多個反對團體隨後提告，指控環境影響報告（EIR）存在缺失。2024年，聖伯納汀諾縣高等法院裁定，要求縣府撤銷原先環境影響報告，針對空氣品質等議題補充分析。

根據規畫，三座大型倉儲將緊鄰一所小學。2022年，科爾登聯合學區曾與當時的開發商達成一項價值4500萬美元的土地交換協議。學區將用現有校地換取開發商在附近一塊28英畝土地，並興建一所全新小學。不過，科爾登學區設施規畫、工程與開發主管Owen Chang於2025年末指出，新開發商Brookfield尚未決定履行興建新小學的承諾。