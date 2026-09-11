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房貸利率再逼近7% 平均約6.905% 本周這項數據受關注

記者子為／洛杉磯報導
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9月8日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔...
9月8日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國房貸利率再度逼近7%，受通膨疑慮與美債收益率攀升影響，市場本周聚焦8月CPI與聯準會後續利率決策。

美國房貸利率再次逼近7%，準備購屋或考慮重新貸款的民眾，本周仍可能面臨更多波動。根據佳信貸款報告，9月8日當周，30年期固定房貸利率持平於6.500%；另據房貸資訊網站The Mortgage Reports數據，截至發稿，市場平均利率約為6.905%。

房貸利率通常會受到通膨、聯準會政策及債券市場走勢影響。根據The Mortgage Reports，截至8日上午，與房貸利率密切相關的10年期美國國債收益率維持在4.784%左右。

這波升勢並非單日波動。房地美截至9月3日的周平均數據顯示，30年期固定房貸利率由6.66%升至6.71%，創2025年7月以來最高；一年前同期為6.50%。15年期固定房貸平均利率，也由5.98%升至6.04%。

路透報導，近期國債收益率走高，除通膨疑慮外，也受到聯邦政府借貸增加、企業投入人工智慧基礎設施並爭奪資金等因素影響。10年期國債收益率9月2日一度升至4.818%，是2023年11月以來最高。

本周市場最關注的是11日公布的8月消費者物價指數。根據美聯社報導，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，若通膨繼續降溫，他傾向維持利率不變；若數據偏高，則會考慮支持升息。聯準會將於9月15日至16日召開政策會議。

高利率也繼續壓縮購屋能力。根據全美房地產經紀人協會（NAR）數據，7月成屋銷售較6月下降1.7%，售價中位數為43萬1400元；待售成屋指數也較6月下降2.3%，全美四大區域均下滑，其中西部跌幅最大。

精華 FAQ

  • 截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約6.905%，已再度逼近7%。由於利率上升會直接提高購屋與再融資成本，因此對準備買房或換貸的民眾影響特別大。

  • 房貸利率主要受通膨、聯準會政策與債券市場影響。近期除通膨疑慮外，政府借貸增加、企業爭奪資金投入AI基礎設施，也推升10年期美債收益率走高。

  • 市場最關注11日公布的8月CPI，以及9月15日至16日的聯準會政策會議。若通膨降溫，利率可能暫穩；若數據偏高，則可能引發進一步升息預期。

利率 國債 聯準會

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