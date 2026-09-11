AI熱潮推高灣區房市 豪宅更搶手 富裕買家爭買

AI熱潮推高灣區房市，富裕買家爭相購買豪宅。示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： AI帶動財富效應推升灣區豪宅買氣，富裕買家多以現金或股票變現置產，使豪宅市場明顯優於整體低迷房市與中階住宅。

AP News新聞網報導，AI狂熱席捲各界，如今這股效應也在豪宅 市場全面引爆。

在舊金山灣區 ，眾多高所得族群正大舉搶購價值數百萬元的豪宅。高漲的房貸利率 與不斷攀升的房價雖令許多潛在買家望房興嘆，卻絲毫未能阻卻這群買家的置產步伐。

灣區這波購屋狂潮，正是全美「高端房產買氣明顯優於平價住宅」趨勢的最清晰寫照。

相較於豪宅市場的火熱，全美整體房市仍深陷長達數年的低迷泥淖。去年美國成屋銷售表現幾乎持平，徘徊在30年來的低點；最新數據顯示，7月成屋買氣再度放緩。而在房市占比較小的新成屋銷售量，今年也同樣呈現下滑。

支撐豪宅市場的關鍵，在於財力雄厚的富裕買家。他們不僅完全不受房貸利率走高影響，更普遍採取全額現金交易，或是透過出售股票等投資標的籌措大筆頭期款。

受惠於AI熱潮推動的股市漲勢，投資人的資產組合普遍增值。指標性的史坦普500指數今年強勁上漲，持續逼近歷史新高紀錄。

此現象正是「K型經濟」在房市上的具體展現：富裕家庭財富加速累積，與中低所得階層的差距持續拉大。在此格局下，眾多潛在買家只能被迫在場邊觀望，而富裕買家則持續推升豪宅市場的買氣。

根據Redfin統計，以都會區成交價前5%定義的豪宅市場，今年上半年全美銷售量較去年同期增長2%；相較之下，最接近區域房價中位數的中階住宅，同期銷量增1.9%。

市場的兩極化更直接反映在房價漲幅上。今年1至6月，全美豪宅成交價中位數約為137萬元，年增4.3%；而中階住宅的中位數售價則僅年增1.4%，來到 37萬7245元。

在舊金山都會區，今年上半年豪宅銷量較去年同期激增39.3%，中階住宅銷量則成長15.1%。海灣對岸的屋崙，高端房產銷售勁揚13.3%，中階住宅買氣則僅增長3.9%。

綜觀全美前50大都會區中，多達44%的地區出現豪宅銷售表現優於中階住宅、或跌幅較小的現象。