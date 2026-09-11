我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

AI熱潮推高灣區房市 豪宅更搶手 富裕買家爭買

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI熱潮推高灣區房市，富裕買家爭相購買豪宅。示意圖。（路透）
AI熱潮推高灣區房市，富裕買家爭相購買豪宅。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

AI帶動財富效應推升灣區豪宅買氣，富裕買家多以現金或股票變現置產，使豪宅市場明顯優於整體低迷房市與中階住宅。

AP News新聞網報導，AI狂熱席捲各界，如今這股效應也在豪宅市場全面引爆。

在舊金山灣區，眾多高所得族群正大舉搶購價值數百萬元的豪宅。高漲的房貸利率與不斷攀升的房價雖令許多潛在買家望房興嘆，卻絲毫未能阻卻這群買家的置產步伐。

灣區這波購屋狂潮，正是全美「高端房產買氣明顯優於平價住宅」趨勢的最清晰寫照。

相較於豪宅市場的火熱，全美整體房市仍深陷長達數年的低迷泥淖。去年美國成屋銷售表現幾乎持平，徘徊在30年來的低點；最新數據顯示，7月成屋買氣再度放緩。而在房市占比較小的新成屋銷售量，今年也同樣呈現下滑。

支撐豪宅市場的關鍵，在於財力雄厚的富裕買家。他們不僅完全不受房貸利率走高影響，更普遍採取全額現金交易，或是透過出售股票等投資標的籌措大筆頭期款。

受惠於AI熱潮推動的股市漲勢，投資人的資產組合普遍增值。指標性的史坦普500指數今年強勁上漲，持續逼近歷史新高紀錄。

此現象正是「K型經濟」在房市上的具體展現：富裕家庭財富加速累積，與中低所得階層的差距持續拉大。在此格局下，眾多潛在買家只能被迫在場邊觀望，而富裕買家則持續推升豪宅市場的買氣。

根據Redfin統計，以都會區成交價前5%定義的豪宅市場，今年上半年全美銷售量較去年同期增長2%；相較之下，最接近區域房價中位數的中階住宅，同期銷量增1.9%。

市場的兩極化更直接反映在房價漲幅上。今年1至6月，全美豪宅成交價中位數約為137萬元，年增4.3%；而中階住宅的中位數售價則僅年增1.4%，來到 37萬7245元。

在舊金山都會區，今年上半年豪宅銷量較去年同期激增39.3%，中階住宅銷量則成長15.1%。海灣對岸的屋崙，高端房產銷售勁揚13.3%，中階住宅買氣則僅增長3.9%。

綜觀全美前50大都會區中，多達44%的地區出現豪宅銷售表現優於中階住宅、或跌幅較小的現象。

精華 FAQ

  • 主因是AI熱潮推升股市與資產價值，富裕買家財力更雄厚，能以現金或賣股籌款購屋，因此不太受房貸利率上升影響。

  • 報導指出豪宅銷售與房價漲幅普遍優於中階住宅，全美多個都會區皆出現高端房產表現較佳的情況，反映房市買氣明顯分化。

  • 舊金山都會區上半年豪宅銷量年增39.3%，中階住宅僅增15.1%；屋崙高端房產銷售則成長13.3%，中階住宅只增3.9%。

灣區 利率 豪宅

上一則

這5份文件不是有錢人才需要 拖到重病後才做代價更高

下一則

配備高階水空氣過濾 加州房市掀購買「純淨宅」潮流

延伸閱讀

聖荷西跨區域尋屋 百大都會區居冠

聖荷西跨區域尋屋 百大都會區居冠
房產專家：1驚人數字透露 現在是最糟售屋時刻

房產專家：1驚人數字透露 現在是最糟售屋時刻

房貸利率略降 買氣仍急凍 新屋銷售創半年新低

房貸利率略降 買氣仍急凍 新屋銷售創半年新低
債市拋售潮衝擊房市 美房貸利率近7%創2026年新高

債市拋售潮衝擊房市 美房貸利率近7%創2026年新高
加州最後一個廉價住房天堂 三一縣中位價僅25萬元

加州最後一個廉價住房天堂 三一縣中位價僅25萬元
金山1房公寓租金成本 比洛杉磯貴1倍

金山1房公寓租金成本 比洛杉磯貴1倍

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐「史上最好吃新品」回歸 44g蛋白質全店最高

2026-09-03 14:36

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係