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配備高階水空氣過濾 加州房市掀購買「純淨宅」潮流

編譯組／綜合報導
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加州房地產市場掀起購買「純淨宅」潮流。示意圖。（取材自Pexels/kaboom...
加州房地產市場掀起購買「純淨宅」潮流。示意圖。（取材自Pexels/kaboompics）

AI摘要

文章摘要整理：

加州野火煙霾成常態，促使屋主與買家更重視全戶空氣與淨水系統；雖然這類「純淨宅」尚未明顯左右成交，但健康宅的轉售價值已受關注。

SFGATE新聞網報導，過去30年來，多數加州居民至少都經歷過野火引發的煙霾，對許多社區而言，煙塵瀰漫已不再是一日偶發的現象，而是演變成生活的新常態。

面對此一轉變，部分加州屋主選擇將全戶空氣過濾系統直接整合進家中的暖通空調（HVAC）。這套系統利用高科技濾網甚至紫外線光，全面消除懸浮微粒、粉塵與灰燼，淨化流通於每個房間的空氣。

房地產經紀公司Redfin於2026年發布的一項調查顯示，在計畫一年內搬遷的美國受訪者中，有36%將配備高階空氣或水質過濾的「純淨宅」列為三大重要考量之一，受重視程度僅次於保全防盜系統，且在千禧世代購屋族群中最具吸引力。Redfin首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）在報告中指出：「隨著野火煙霧愈發普遍，室內空氣過濾已從『有也不錯的加分項』轉變為『不可或缺的必備項』。」

Christie's International Real Estate仲介賓寧斯（Arrian Binnings）表示，許多加州居民已積極為房屋進行全方位防火改造，而加裝空氣過濾系統則是自然的下一步。

他同時觀察到，配備全戶淨水系統的住宅數量也持續增加。大眾對俗稱「永久性化學物質」的PFAS，以及自來水中其他污染物和添加物的隱憂與日俱增，很可能是驅動此一趨勢的主要原因。

賓寧斯坦言，具備空氣與水質淨化系統的房屋目前尚不至於「左右一樁交易的成敗」，主因是這些設備相對容易後期加裝，且成本不高。全戶淨水系統的建置費用約在1000至8000元不等，全戶空氣過濾系統的費用約在1000至5000元以上，但價格很大程度取決於房屋規模與設備等級而定。不過，兩者均需要持續維護，定期更換濾網以維持運作。

2025年《America at Home》的一項研究顯示，70%的受訪者認為全戶淨水系統十分重要，高於2022年的43%；同時有69%的人認為室內空氣過濾至關重要，高於2022年的48%。

然而，目前尚無研究能確切證實這些系統是否能直接拉抬房價。在進行房產銷售分析時，這些配備通常被統歸為「健康養生」類別。根據全美房地產經紀人協會（NAR）的一份報告推估，主打健康概念的住宅與社區，其轉售價值平均高出10%至25%。

精華 FAQ

  • 主要原因是野火煙霾已成許多社區的生活常態，居民開始把室內空氣品質與用水安全視為居住基本條件，因此更傾向選擇具備高階過濾設備的住宅。

  • 報導指出，全戶空氣過濾與全戶淨水系統最受關注，2026年Redfin調查顯示有36%受訪者把這類配備列為三大考量之一，僅次於保全防盜系統。

  • 目前尚無研究能直接證實其拉抬房價，但房仲業多將其歸在健康養生類別；NAR報告推估，主打健康概念的住宅與社區轉售價值平均可高出10%至25%。

房地產 加州 野火

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