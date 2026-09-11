棕櫚泉名家設計現代主義風格獨立屋上市 開價約180萬

位於加州陽光度假城市棕櫚泉（Palm Springs）的一棟現代主義建築師William Krisel設計住宅，開價179萬5000元上市。（取材自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 棕櫚泉一棟由William Krisel設計的蝴蝶屋頂現代主義住宅，以179萬5000元求售，屋內外保留濃厚中世紀風格與沙漠景觀特色。

位於加州 陽光度假城市棕櫚泉 （Palm Springs）的一棟現代主義 建築師William Krisel設計住宅，正在市場上出售，開價179萬5000元。住宅最具特色之處，是延伸出去的V字形「蝴蝶屋頂」，呈現鮮明中世紀現代主義建築風格。

根據The Press-Enterprise報導，住宅坐落於雙棕櫚社區（Twin Palms），1958年完工。全屋約1760平方呎，設有三間臥室及兩間衛浴，室內採明亮、活潑的中世紀現代主義色彩搭配，並大量運用天然材質，營造獨特的復古現代氛圍。

房產紀錄顯示，該住宅上一次交易是在2018年9月，當時售價為98萬9000元。現屋主購入後，對住宅進行一系列更新與改善。負責房屋銷售的經紀人Chris Menrad表示，雙棕櫚社區是亞歷山大家族（Alexanders）在棕櫚泉開發的第一個住宅社區，當時他們提供設計師相當大的設計自由。

上世紀50年代，住宅大量採用玻璃牆設計，讓室內空間直接面向棕櫚泉崎嶇的沙漠景觀與群山。這些自然景色也是住宅最著名特色–「蝴蝶屋頂」設計的重要靈感來源。

這棟蝴蝶屋頂住宅坐落於一塊接近四分之一英畝的土地上，屋前是一片經過精心整理的草坪，點綴高聳的棕櫚樹，並以大小不一的圓形混凝土踏石穿梭其間。住宅其中一翼形成車棚，另一個較大的翼部則向外延伸，覆蓋客廳、餐廳等公共空間以及臥室等生活區域。入口通道上方設有格柵式涼棚，不僅增添建築線條感，也為通往前門的步道遮蔭。

室內方面，廚房採用大尺寸、亮面淺藍色牆磚，搭配簡潔俐落的白色檯面及早餐吧台。廚房與寬敞的主要生活空間相連，餐區上方懸掛一盞Sputnik造型（以航天衛星為靈感的放射狀）吊燈，客廳則以芥末黃色瓷磚裝飾的壁爐作為視覺焦點。

室內以白色牆面、裸露樑柱，以及全新的水磨石地磚為主。從地板延伸至天花板的大片玻璃窗，將室內與後院景觀連結起來，窗外設有游泳池、水療池、露台以及有遮棚的烤肉吧台，充分展現棕櫚泉住宅強調室內外融合的設計特色。

William Krisel一生為亞歷山大家族設計數千棟住宅，包括一系列著名的蝴蝶屋頂住宅，這些作品也成為塑造棕櫚泉獨特建築風貌的重要元素。他於2017年6月去世，享壽92歲。