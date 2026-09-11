聖地牙哥購物中心Westfield Plaza Bonita 逾2億元售出

Westfield Plaza Bonita目前擁有超過150家商店及餐廳，主要租戶包括全美著名連鎖商場Macy's、Target、JCPenney、Nordstrom Rack等。（取材自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 聖地牙哥Westfield Plaza Bonita以2億150萬元易手，新業主將投入改造並評估住宅開發可能，URW在當地資產也隨之進一步縮減。

聖地牙哥 聯合論壇報報導，購物中心Westfield Plaza Bonita，近期以逾2億元售出。新業主接手後，將投入資金裝修，包括重新打造主要出入口、升級顧客休憩與公共空間，提升整體購物體驗。此外，也計畫擴大商場餐飲選擇，以吸引更多消費者。

報導指出，這座購物中心位於國家市（National City）南端、占地78英畝。於7月末，以2億150萬元完成交易。新業主將全面提升這座已有45年歷史的購物中心，進一步打造為更受社區居民歡迎的休閒與消費目的地。

根據新聞稿，這座總面積約100萬平方呎的購物中心，由總部位南卡羅萊納州Charleston的私募房地產投資公司Henderson Park，與洛杉磯 開發商Lowe合資收購。兩家公司在完成交易後，已移除原有的Westfield品牌標誌。Lowe主管Joel Mayer表示，除了商場升級計畫外，合資團隊未來也將評估在基地內增建住宅單位的可能性，但目前尚未提出任何具體住宅開發方案。

這座購物中心於1981年開幕，2011年完成翻新，目前擁有超過150家商店及餐廳，主要租戶有多家全美著名連鎖商場，包括Macy's、Target 、JCPenney、Nordstrom Rack及Round1 Bowling & Arcade等。目前商場出租率約95%。

2018年，總部位於巴黎的Unibail-Rodamco收購Westfield，合併後成立現今的Unibail-Rodamco-Westfield（URW）。自2021年起，該公司開始陸續出售美國的大部分資產。2023年，URW已將位於Mission Valley的兩座購物中心分別出售給不同買家。隨著Plaza Bonita完成交易，Westfield UTC已成為URW在聖地牙哥縣僅存的最後一項資產。

Lowe也是收購另一家Westfield購物中心（Mission Valley East）的合資夥伴之一。這座位於1640 Camino del Rio North、Mission Center Road東側、占地41英畝的商場，現已更名為The Valley。Joel Mayer表示，Plaza Bonita與The Valley購物中心有許多相似之處，都與周邊社區保持密切互動，服務範圍也能滿足當地居民日常需求，但商場內的品牌與業態配置，未必完全符合現代消費者的期待。他也強調，Plaza Bonita的改造規模將遠小於The Valley。

購物中心Westfield Plaza Bonita，近期以逾2億美元出售。新業主接手後，將投入資金改善這座購物中心，以吸引更多消費者。（取材自Westfield Plaza Bonita官網）