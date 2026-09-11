我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

聖地牙哥購物中心Westfield Plaza Bonita 逾2億元售出

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Westfield Plaza Bonita目前擁有超過150家商店及餐廳，主要...
Westfield Plaza Bonita目前擁有超過150家商店及餐廳，主要租戶包括全美著名連鎖商場Macy's、Target、JCPenney、Nordstrom Rack等。（取材自谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

聖地牙哥Westfield Plaza Bonita以2億150萬元易手，新業主將投入改造並評估住宅開發可能，URW在當地資產也隨之進一步縮減。

聖地牙哥聯合論壇報報導，購物中心Westfield Plaza Bonita，近期以逾2億元售出。新業主接手後，將投入資金裝修，包括重新打造主要出入口、升級顧客休憩與公共空間，提升整體購物體驗。此外，也計畫擴大商場餐飲選擇，以吸引更多消費者。

報導指出，這座購物中心位於國家市（National City）南端、占地78英畝。於7月末，以2億150萬元完成交易。新業主將全面提升這座已有45年歷史的購物中心，進一步打造為更受社區居民歡迎的休閒與消費目的地。

根據新聞稿，這座總面積約100萬平方呎的購物中心，由總部位南卡羅萊納州Charleston的私募房地產投資公司Henderson Park，與洛杉磯開發商Lowe合資收購。兩家公司在完成交易後，已移除原有的Westfield品牌標誌。Lowe主管Joel Mayer表示，除了商場升級計畫外，合資團隊未來也將評估在基地內增建住宅單位的可能性，但目前尚未提出任何具體住宅開發方案。

這座購物中心於1981年開幕，2011年完成翻新，目前擁有超過150家商店及餐廳，主要租戶有多家全美著名連鎖商場，包括Macy's、Target、JCPenney、Nordstrom Rack及Round1 Bowling & Arcade等。目前商場出租率約95%。

2018年，總部位於巴黎的Unibail-Rodamco收購Westfield，合併後成立現今的Unibail-Rodamco-Westfield（URW）。自2021年起，該公司開始陸續出售美國的大部分資產。2023年，URW已將位於Mission Valley的兩座購物中心分別出售給不同買家。隨著Plaza Bonita完成交易，Westfield UTC已成為URW在聖地牙哥縣僅存的最後一項資產。

Lowe也是收購另一家Westfield購物中心（Mission Valley East）的合資夥伴之一。這座位於1640 Camino del Rio North、Mission Center Road東側、占地41英畝的商場，現已更名為The Valley。Joel Mayer表示，Plaza Bonita與The Valley購物中心有許多相似之處，都與周邊社區保持密切互動，服務範圍也能滿足當地居民日常需求，但商場內的品牌與業態配置，未必完全符合現代消費者的期待。他也強調，Plaza Bonita的改造規模將遠小於The Valley。

購物中心Westfield Plaza Bonita，近期以逾2億美元出售。新業...
購物中心Westfield Plaza Bonita，近期以逾2億美元出售。新業主接手後，將投入資金改善這座購物中心，以吸引更多消費者。（取材自Westfield Plaza Bonita官網）

精華 FAQ

  • 該購物中心於7月末以2億150萬元完成交易，由Henderson Park與洛杉磯開發商Lowe組成的合資團隊收購，並已移除原有Westfield品牌標誌。

  • 新業主將重新打造主要出入口，升級顧客休憩與公共空間，並擴大餐飲選擇，希望藉由裝修與業態調整，提升整體購物體驗與社區吸引力。

  • 隨著Plaza Bonita售出，URW在聖地牙哥縣只剩Westfield UTC這項資產。自2021年起，URW持續出售美國資產，顯示其退出策略仍在推進。

洛杉磯 Target 聖地牙哥

上一則

富豪涉偷沙石 捐海灘化解爭議

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair　

霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair　
南加10億打造全美最大城市公園 In-N-Out率先進駐

南加10億打造全美最大城市公園 In-N-Out率先進駐
辣椒炒肉爆紅 知名連鎖中餐費大廚闖美 首店在南加

辣椒炒肉爆紅 知名連鎖中餐費大廚闖美 首店在南加
舊金山Cole Valley小社區暴紅 新餐廳、咖啡店接連進駐

舊金山Cole Valley小社區暴紅 新餐廳、咖啡店接連進駐
居民傾向「聖荷西廣場」 查維斯廣場更名將2選1

居民傾向「聖荷西廣場」 查維斯廣場更名將2選1
紐約曼哈頓上東城黃金地塊空置11年 中資業主掛牌「賤賣」

紐約曼哈頓上東城黃金地塊空置11年 中資業主掛牌「賤賣」

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐「史上最好吃新品」回歸 44g蛋白質全店最高

2026-09-03 14:36

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係