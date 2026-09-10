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橙縣拉古那灘豪宅「國防工業巨頭」故居 要價2900萬元

記者啟鉻／綜合報導
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該住宅是豪華度假社區Montage Laguna Beach內14棟私人住宅之一...
該住宅是豪華度假社區Montage Laguna Beach內14棟私人住宅之一，屋主可享有度假村提供服務與設施。（取自谷歌地圖）

已故國防工業巨頭梅勒爾（James Mellor）位橙縣拉古那灘（Laguna Beach）豪宅近日開價近3000萬美元求售。這棟住宅是海濱豪華度假社區內14棟私人住宅之一。

據橙縣紀事報消息，已故國防承包商、通用動力公司（General Dynamics）前董事長兼執行長梅勒爾位拉古那灘的瀕海住宅，目前以2900萬美元掛牌。該住宅是豪華度假社區Montage Laguna Beach內14棟私人住宅之一，屋主可享有度假村提供服務與設施。

這棟現代工匠風格住宅坐落於約三分之一英畝的海岸懸崖上，室內面積達6906平方英尺，設有三間臥室、四間浴室，以及寬敞的娛樂空間。公開紀錄顯示，梅勒爾與妻子蘇珊（Suzanne）2009年7月以1770萬美元購入這棟住宅。

2012年，夫婦倆聘請建築師Chris Light重新設計這棟原有四間臥室、五間浴室的住宅。根據市府文件，翻修工程包括擴建起居空間、增設天窗、打造水療設施以及其他多項改善工程。

多扇玻璃門將戶外景致引入住宅一樓的開放式格局，空間從前門入口與樓梯平台一路延伸至客廳及餐廳，營造通透的室內外融合效果。廚房配備訂製打磨大理石檯面、高端廚具與家電、步入式食品儲藏室，以及兩座設有座位區的中央廚房島台，兼具實用性與豪華質感。位於另一側的主人套房，設有可欣賞海景的臥室，配備石材壁爐、休息區，並可直接通往後院。套房內另有泡澡浴缸、蒸氣淋浴間及步入式衣帽間。

住宅一樓還設有一間藝術工作室，可靈活運用於創意創作、健康休閒活動，或作為居家辦公空間。從玄關廳延伸出去，一座略帶弧形的樓梯沿著巨大格狀窗戶向下延伸，窗外可俯瞰庭院景觀。住宅下層也可搭乘電梯抵達，設有木質牆板辦公室、影音室、撞球室，以及一座可恆溫控制、容量達690瓶的葡萄酒窖，並配有品酒區與壁爐。

住宅內部以胡桃木地板、威尼斯灰泥牆面，以及石材與瓷磚裝飾元素打造出精緻質感；拱形天花板上則橫跨著來自法國、擁有600年歷史的回收木樑，增添古典韻味。

這處房產坐擁太平洋與卡塔利娜島（Catalina Island）景觀。戶外設施包括無邊際水療池，以及可欣賞海景的涼亭式休閒空間，配備壁爐、戶外淋浴及暖氣設備。

梅勒爾曾與時任執行長的安德斯（William Anders）共同主導通用動力公司的重組工作，之後安德斯將公司領導棒交給梅勒爾。1996年梅勒爾從企業界退休後，與妻子定居拉古那灘市，並積極參與當地社區事務，曾擔任Laguna Playhouse及Laguna College of Art and Design董事會成員。

梅勒爾於2025年2月去世，享年94歲。他的妻子也於同年11月去世，享年91歲。

精華 FAQ

  • 該住宅目前以2900萬美元掛牌，坐落於橙縣拉古那灘的Montage Laguna Beach豪華度假社區內，且是社區中14棟私人住宅之一。

  • 原屋主是已故國防承包商梅勒爾與妻子蘇珊，兩人於2009年7月以1770萬美元買下；2012年再聘建築師Chris Light重新設計與擴建。

  • 住宅室內約6906平方英尺，含3房4衛、無邊際水療池、海景涼亭、690瓶酒窖、影音室與藝術工作室，並可享度假村服務與設施。

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