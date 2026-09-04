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聖荷西跨區域尋屋 百大都會區居冠

編譯組/綜合報導
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聖荷西跨區域購屋搜尋量在全美前100大都會區中最高。(聖荷西市府官方臉書)
聖荷西跨區域購屋搜尋量在全美前100大都會區中最高。(聖荷西市府官方臉書)

Realtor.com新聞網報導，在居高不下的房價壓力下，無論身處高物價或中等房價都會區的購屋族，正日益將目光投向本地市場之外，以尋求更高的可負擔性或更優渥的就業前景。

根據房地產平台Realtor.com經濟研究團隊發布的最新報告，2026年春季全美前100大都會區中，跨市場跨區尋屋的比率突破60%，顯著高於2019年的約48%。房屋的可負擔性已成為決定買家留居或出走的最關鍵因素。

報告同時強調，「可負擔性」具有相對性，在不同地區市場與買家預算結構下有著截然不同的定義。

從區域來看，美國西部外移尋屋流量居全美之冠，2026年第二季已突破65%；南部以59.8%居次，東北部為58.3%，中西部則為56.1%。換言之，全美各區域超過半數的看屋流量均導向了本地市場以外的物件。

在個別都會區層面，加州聖荷西在外移搜尋比率上位居全美前100大都會區之首。第二季期間，當地高達94%以上的看屋民眾正在尋找外地房源。

聖荷西房市現況清楚說明了這股外移潮的主因：該都會區坐擁全美最昂貴主要房市的頭銜，2026年春季的掛牌房價中位數已突破139萬美元。

Realtor.com高級經濟學家許佳怡（Jiayi Xu，音譯）分析，儘管聖荷西的失業率低於全美平均水準，但其掛牌中位價卻比全美平均高出225.5%。即便勞動力市場表現強勁，如此龐大的價格差距仍足以迫使購屋族轉向其他地區。

在聖荷西外移買家的目的地中，舊金山名列第一。儘管這座灣區核心城市的房價絕稱不上便宜–其中位價仍驚人地高出全美平均水準133%–但相較於聖荷西，其價格仍低了約28%。

Realtor.com數據顯示，聖荷西成為第二季舊金山房市外來搜尋流量的最大來源，佔外地瀏覽量的近40%。洛杉磯以7%位居第二，西雅圖則以4.3%排名第三。

許佳怡指出，由OpenAI與Anthropic等科技巨頭帶動的最新一波技術浪潮，「舊金山由人工智慧驅動的就業榮景，展現出強大拉力，足以吸引這三大市場的買家進駐。」

精華 FAQ

  • 主因是房價高漲與可負擔性下降，讓許多購屋族開始把目光放到本地市場之外，尋求更能負擔的房源或更好的就業機會。

  • 2026年春季全美前100大都會區的跨市場尋屋比率已突破60%，較2019年的約48%明顯上升，顯示外移找房已成普遍趨勢。

  • 因為聖荷西是全美最昂貴主要房市，2026年春季掛牌中位價逾139萬美元，雖失業率低於全美平均，仍迫使買家轉向其他城市。

聖荷西 房價 房地產

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