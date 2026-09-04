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聯準會理事放鷹 房貸利率略揚

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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8月31日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.500%。（佳信貸款-劉...
8月31日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.500%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款報告，8月31日當周，各期固定房貸利率有所上升，30年期固定房貸利率升至6.500%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.735%。

聯準會理事巴爾（Michael Barr）1日表示，美國通膨仍然過高，如果物價壓力未能迅速緩解，聯準會應果斷升息；但若未來數據顯示通膨正朝2%的目標回落，決策官員也可以花更多時間評估目前的貨幣政策立場。

巴爾近日在華盛頓舉行的「第二次機會貸款論壇」發表演說。他指出，美國勞動市場保持穩定，失業率相對較低，經濟在人工智慧（AI）相關企業投資帶動下穩健成長，消費支出至今也展現韌性。

然而，美國通膨已連續五年多處於過高水平。巴爾表示，通膨率在2022年一度超過7%，至2024年已降至略高於2%，但改善進度在2025年停滯。關稅、中東衝突及AI基礎設施快速擴建等一系列衝擊，使通膨偏離原有的下降軌道，核心非住房服務通膨也持續偏高。

聯準會將於9月15日至16日舉行貨幣政策會議。巴爾表示，如果通膨未能充分降溫，聯準會應果斷採取升息行動；如果未來數據使他相信通膨正逐步朝2%的目標回落，則可以再花一些時間評估政策立場。

目前聯邦基金利率目標區間為3.50%至3.75%。金融市場押注聯準會可能在9月會議升息一碼，即0.25個百分點。多名聯準會官員近期也表示，由於通膨持續高於2%的政策目標，他們對進一步升息持開放態度。

美國供應管理協會（ISM）最新公布的8月製造業採購經理人指數（PMI），由7月的55.6降至54.6，低於市場預期，顯示製造業雖持續擴張，但成長速度有所放緩。指數高於50代表製造業處於擴張狀態，這已是美國製造業連續第八個月擴張，整體經濟則連續第22個月保持成長。

精華 FAQ

  • 根據佳信貸款報告，該周各期固定房貸利率普遍上升，其中30年期固定房貸利率升至6.500%；另據房地美數據，市場平均利率約為6.735%，顯示借貸成本仍偏高。

  • 巴爾認為美國通膨仍然過高，若物價壓力未能迅速緩解，聯準會應果斷升息；但若後續數據顯示通膨正朝2%目標回落，則可花更多時間評估政策立場。

  • 8月製造業PMI由55.6降至54.6，低於市場預期，代表製造業仍在擴張但增速放慢；這也是連續第八個月擴張，整體經濟則已連續第22個月保持成長。

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