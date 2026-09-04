USC旁大型建案完工 共設429間套房及住宅
洛杉磯博覽會公園（Exposition Park）再添大型住宅項目。位於BMO Stadium對面的「The Standard at Los Angeles」近期完工，這項由Landmark Properties開發的混合用途住宅案，取代原本大型地面停車場，提供超過1200個居住名額，並納入數十戶低收入住宅。
該項目位於3900 S. Figueroa Street，基地原本是一大片地面停車場。如今完成的八層樓建築，共設429間套房及一房至五房住宅，合計提供1236個床位，另有約1萬5000平方呎零售空間。
項目東側也保留原有五棟聯排住宅，可額外容納約48名居民，使整體居住容量進一步增加。
根據租屋網站資訊，項目一房住宅起租價格約為每月1317美元。不過，該價格並不適用於項目中因開發案核准條件而納入的87戶極低收入住宅單位，這些住宅主要提供給符合收入資格的租戶。
建築由HED負責設計，採木框架結構，並以中央停車車庫為核心，住宅建築環繞車庫配置，停車設施則供住戶、訪客及前往博覽會公園參加活動的人士使用。
項目提供多個公共空間，包括屋頂泳池、俱樂部休息室、健身中心、多個自習區及五座室內庭院。根據Landmark Properties發布資料，所有公寓均配備完整家具，住戶可直接入住。
該項目也是Landmark Properties在南加大（USC）校園附近推出的第三個住宅項目。USC學生是該項目主要目標客群，項目位置鄰近校園及Exposition Park，使其具備學生住宿市場優勢。
該項目從規畫到完工歷時約10年。項目最早於2016年向洛杉磯市政府提出開發審批申請，期間經歷業主更替及規畫調整，最終才以目前的住宅混合用途形式完成。
此案完工後共有429間套房及一房至五房住宅，合計提供1236個床位；東側保留的5棟聯排住宅，還可再容納約48名居民。 基地原本是一大片地面停車場，如今改建為8層樓住宅混合用途建築，並配置約1萬5000平方呎零售空間、屋頂泳池、健身中心、自習區與室內庭院。 因為基地鄰近USC校園與Exposition Park，對學生住宿市場很有吸引力；目前一房起租約每月1317美元，但87戶極低收入住宅另有資格限制。
精華 FAQ
此案完工後共有429間套房及一房至五房住宅，合計提供1236個床位；東側保留的5棟聯排住宅，還可再容納約48名居民。
基地原本是一大片地面停車場，如今改建為8層樓住宅混合用途建築，並配置約1萬5000平方呎零售空間、屋頂泳池、健身中心、自習區與室內庭院。
因為基地鄰近USC校園與Exposition Park，對學生住宿市場很有吸引力；目前一房起租約每月1317美元，但87戶極低收入住宅另有資格限制。
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