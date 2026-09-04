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巴沙迪那改建舊樓 擬建71戶長者公寓

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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巴沙迪那南湖大道540號長者住宅建案模擬圖，最高五層，規畫興建71戶住宅。（LC...
巴沙迪那南湖大道540號長者住宅建案模擬圖，最高五層，規畫興建71戶住宅。（LCRA）

巴沙迪那市南湖大道（South Lake Avenue）一處商業地段可能迎來重大改造。開發商計畫拆除四棟單層商業及辦公建築，興建一座最高五層的混合用途大樓，提供71戶長者住宅、商業空間及89個停車位。

根據巴沙迪那市設計委員會報告，建案位於南湖大道540號，距離加州理工學院（Caltech）校園僅數個街區。申請人為DDI 540 S. Lake LLC，建築設計由LCRA負責。

基地呈L形，由六塊相連土地組成，總面積約4萬1991平方呎，臨南湖大道、Granite Drive及East California Boulevard。目前基地上有四棟單層商業及辦公建築，總面積約1萬4188平方呎，另有地面停車場，未來均計畫拆除。

新大樓將依地勢規畫為二至五層，設置71戶，全部定位為長者獨立生活住宅。其中包括39戶兩房及32戶一房單位，並有九戶可負擔住宅，包括八戶提供給極低收入住戶、一戶提供給中等收入住戶。

建案一樓面向南湖大道將設置2325平方呎商業空間，另規畫89個地面及地下停車位。住戶公共設施包括二樓庭院、健身房、俱樂部、三樓露台，以及位於加州大道側建築屋頂的蔬菜花園。

這並非該地點首次提出開發方案。設計委員會2019年曾審查類似的五層混合用途建案，當時規畫62戶住宅及9885平方呎一樓商業空間。新版方案比舊案增加九戶住宅，但商業面積大幅縮減。

市府資料顯示，該基地依基本分區規定原可興建47戶。由於開發商安排八戶極低收入住宅，占基本戶數約17%，因此依加州密度獎勵法，可取得50%的住宅密度獎勵，將戶數提高至71戶。

該案目前僅進入初步諮詢階段，設計委員會不會在此階段決定批准或否決。開發商日後仍須通過概念及最終設計審查、例外許可及建築許可等程序，才能正式動工。

建案基地呈L形，位於南湖大道與東加州大道附近，紅色區域為預計開發範圍。（谷歌地圖...
建案基地呈L形，位於南湖大道與東加州大道附近，紅色區域為預計開發範圍。（谷歌地圖）

精華 FAQ

  • 開發商計畫拆除現有4棟單層商辦建築，改建為一座最高5層的混合用途大樓，內容包括71戶長者獨立生活住宅、商業空間，以及89個地面與地下停車位。

  • 市府資料顯示，基地依基本分區原可建47戶；但開發商提供8戶極低收入住宅，占基本戶數約17%，因此可依加州密度獎勵法取得50%住宅密度獎勵，將總戶數增至71戶。

  • 此案目前仍在初步諮詢階段，設計委員會此時不會決定核准或否決。之後開發商還需完成概念與最終設計審查、例外許可及建築許可等程序，才可正式動工。

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