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租屋時別說這5句話 無心之言恐斷送入住理想公寓機會

編譯組／綜合報導
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租屋過程中，往往一句無心之言，就可能斷送入住理想公寓的機會。（路透檔案照）
租屋過程中，往往一句無心之言，就可能斷送入住理想公寓的機會。（路透檔案照）

Realtor.com新聞網報導，在過去十年間，租屋已成為許多人的生活常態。根據房地產網站Realtor.com專家與經濟學家的分析，在全美前50大都會區中，租屋成本依舊普遍低於購屋。然而，這並不代表租客在市場上占盡優勢，在試圖展現親和力、證明自己是位可靠房客的過程中，往往一句無心之言，就可能徹底斷送入住理想公寓的機會。

專家提醒，在實地看屋前，有些話絕不宜說出口。

1.「我討厭現在的房東」

專家強調，切勿向新房東抱怨前房東、維修團隊或物業人員，即便對方確實是惡劣房東。

物業管理軟體公司Rentec Direct行銷總監韋格納（Kaycee Wegener）指出：「即使租客的抱怨有正當理由，若對現有住處抱持負面態度，房東仍可能將其視為難以取悅的麻煩房客。頻繁抱怨的租客會消耗房東大量心力。」

2.「我還有最後一個問題想問……」

紐約TripleMint房產經紀人兼房東帕普薩基斯（Chrisoula Papoutsakis）說：「如果事事都要追根究底，房東會下意識認為你是個愛挑剔的人。」

要避免問題過多，關鍵在於評估問題的必要性與關聯性。詢問廚房檯面是否耐熱屬於合理範圍，但深入探究地板是原始實木還是超耐磨貼皮則顯得多餘。

3.「我等不及要養一隻幼犬了」

韋格納說：「即使大樓允許飼養寵物，未來房東對『幼犬』的熱情也絕不會像租客一樣高。幼犬對房屋造成的破壞力往往遠高於成犬。」

向房東確認寵物政策並提及未來有飼養打算並無不可，但點到為止即可。待入住一段時間、建立起負責任的良好信譽後，再提出養狗申請，通過的機率會高出許多。

4.「我伴侶就在這條街附近上班」

韋格納說：「如果合約承租人只有你自己，就不要過多提及男友、女友或伴侶。對房東而言，未簽約的伴侶往往意味著該住處將頻繁有非簽約人員留宿，這是一大警訊。」

從法律責任的角度來看，這對房東而言是一大隱患。若未簽約的伴侶、借宿的親友未列入名冊，房東將無法進行背景調查，無從掌握其犯罪紀錄或就業情況。一旦訪客破壞屋況或深夜製造噪音，房東亦難以循租約規範驅逐或追討賠償。

5.「我常常搬家」

租屋最大的優勢之一在於彈性自由，租約到期即可隨時遷居。然而，頻繁換約對房東而言卻是一筆額外的招租成本，房東普遍偏好能穩定長住數年的租客。

帕普薩基斯指出：「租客能給予的最佳第一印象，是展現長期居住的意願，並承諾將住處視為自己的家來維護。」現實情況隨時可能改變，租客並不需要承擔超出合約期限的居住義務，但起步時的穩健表態至關重要。

精華 FAQ

  • 因為即使抱怨有理，房東仍可能把你解讀成難以取悅、情緒負面的租客，擔心日後相處成本高、溝通困難，進而降低出租意願。

  • 房東可能會把過度追問解讀成愛挑剔、難滿足。問題若與居住安全或實用性無關，像是材料細節過深，就容易讓人覺得你不好應付。

  • 像是急著養幼犬、頻繁提到未簽約伴侶、或直接說自己常常搬家，都會讓房東擔心損壞屋況、入住人員複雜，以及租期不穩定。

租客 房地產 大都會

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