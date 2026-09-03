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奇諾市融資推動土地開發 持續展開市政廳周邊整合重建

記者啟鉻／綜合報導
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奇諾市市議會日前投票通過發行350萬美元租賃收益債券，持續推動市政廳周邊土地整合...
奇諾市市議會日前投票通過發行350萬美元租賃收益債券，持續推動市政廳周邊土地整合與未來重建計畫。圖為奇諾市政廳。（記者啟鉻／攝影）

奇諾市議會日前投票通過發行350萬美元租賃收益債券（Lease Revenue Bond），用於償還市府普通基金（General Fund）先前支付的購地款，持續推動市政廳周邊土地整合與未來重建計畫。市府表示，這是奇諾市首次採用這項融資機制。

Chino Valley Champion報導，這筆融資涉位於13272 Sixth St的一棟約70年歷史金屬材質建築。市府已動用普通基金以250萬美元全額買下該房產，之後將透過發行債券補回這筆支出。不過，包含利息及相關費用在內，整體融資成本約為446萬美元。

市議會7月初一致通過相關文件，包括租賃協議及信託契約等。

市府自己租給自己完成融資

這項租賃收益債券的運作方式，是由奇諾市以「公共融資管理局」（Public Financing Authority）身分發行債券，再透過租賃安排完成融資。

在此次交易中，位於13170 Central Ave的奇諾長者中心（Chino Senior Center）將成為租賃標的。也就是說，市府將長者中心「移交給」公共融資管理局，再由市府向該機構租回使用。

雖然長者中心本身並未出售，也不影響日常營運，但它將作為此次債券的擔保資產。

分15年償還 年利率4.25%

市府新聞發言人Arianna Fajardo表示，透過發行債券，市府可以將長期資產的購置成本分攤至多年支付，而不必一次動用大量普通基金。她說，債券讓市府能夠以較長的時間支付長期資產成本，而不是一開始就完全依賴普通基金。

根據市府職員報告，債券募集資金除了補回購地費用外，也將支付未來開發這塊2.38英畝土地所需的前期規劃成本，以及發債相關費用。市府向投資機構徵求報價後，共有6家商業銀行參與競標，最後由BMO Bank以15年固定年利率4.25%的最低報價獲選。

財務總監Kim Sao表示，未來15年間，市府平均每個會計年度須支付約29萬1000美元的本息。

為市政廳周邊重建做準備

市府近年持續收購市政廳周邊土地，希望整合成更大規模的開發基地，為未來市中心重建預作準備。

職員報告指出，租賃收益債券是公共機構常見的融資工具，通常用於資本建設計畫。然而，奇諾市府此次並非為興建新公共設施募資，而是利用現有的長者中心作為租賃標的，協助支付新收購土地及相關開發成本。

這筆融資涉及位於地址：13272 Sixth St. 的一棟約70年歷史的金屬材...
這筆融資涉及位於地址：13272 Sixth St. 的一棟約70年歷史的金屬材質建築。市府已動用普通基金以250萬美元全額買下該處房產，之後將透過發行債券補回這筆支出。(取自谷歌地圖）

精華 FAQ

  • 市府是為了償還普通基金先前支付的購地款，並籌措未來開發2.38英畝土地的前期規劃費用與發債相關成本，同時推進市政廳周邊整合重建。

  • 奇諾市先以公共融資管理局身分發債，再把長者中心作為租賃標的，形成市府租給自己、再租回使用的安排，藉此完成融資且不影響長者中心日常營運。

  • 這筆債券由BMO Bank以15年固定年利率4.25%得標，市府估計未來15年平均每年須支付約29萬1000美元本息，整體融資成本約446萬美元。

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