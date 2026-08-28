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房貸利率略降 買氣仍急凍 新屋銷售創半年新低

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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8月24日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.375%。（佳信貸款-劉...
8月24日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款報告，8月24日當周，30年和20年期固定房貸利率有所下降，分別降至6.375%和6.125%，其餘維持不變。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.718%。

最新公布的消費者信心及新屋銷售數據雙雙走弱，反映高借貸成本持續壓抑房市需求，民眾對未來經濟與就業前景也更加謹慎。不過，通膨壓力仍未完全消退，聯準會下一步利率政策依然充滿變數。

美國人口普查局與住房及城市發展部25日公布，7月新建獨立屋銷售經季節調整後，按年率計為60萬7000戶，較6月修正後的67萬8000戶大減10.5%，低於市場預期，並降至今年1月以來最低水平；與去年同期相比則下降6.3%。

隨著銷售速度放慢，市場庫存繼續增加。7月底待售新屋達48萬8000戶，較6月增加1.9%；按照目前銷售速度，需要9.6個月才能消化完畢，高於6月的8.5個月，也明顯超過通常被視為供需平衡的約六個月水平。

新屋價格也出現回落。7月新屋銷售價格中位數為39萬3800美元，較6月下降2.3%，比去年同期下跌0.9%，並降至約四年來最低水平。儘管部分建商透過降價及房貸利率補貼吸引買家，接近7%的市場利率仍令不少家庭難以承擔每月還款。

同日公布的世界大型企業聯合會8月消費者信心指數，由7月修正後的90.2降至89.4，低於市場預期，並創七個月新低。

調查顯示，民眾目前對就業市場的評價有所改善，但對未來工作機會更加悲觀。計畫在未來六個月購屋的消費者比率降至5.2%，創五年多來最大跌幅，與新屋銷售急挫相互呼應。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）近日發表講話指出，聯準會是否需要再次升息，才能讓通膨回到2%目標，目前仍是「尚未解答的問題」。他認為，關稅、油價及人工智慧投資熱潮帶來的部分物價壓力可能逐漸消退；但若通膨變得更加根深蒂固，並推高企業與消費者預期，聯準會仍可能需要升息。

精華 FAQ

  • 佳信貸款報告顯示，30年期與20年期固定房貸利率分別降至6.375%和6.125%，其餘大致持平；但房地美數據顯示，市場平均30年期固定房貸利率仍約6.718%，整體仍偏高。

  • 7月新建獨立屋銷售經季調後年率僅60萬7000戶，較6月修正後的67萬8000戶大減10.5%，也比去年同期少6.3%，並降至今年1月以來最低，主因是高房貸成本壓抑需求。

  • 8月消費者信心指數降至89.4，創7個月新低，且未來6個月計畫購屋比例跌至5.2%。同時，巴爾金指出通膨壓力仍未完全消退，聯準會是否再升息仍是未解問題。

利率 住房及城市發展部 聯準會

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