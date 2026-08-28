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舊金山Marina Safeway住房開發 離獲准更近了

編譯組╱綜合報導
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舊金山都市規畫局判定Marina Safeway開發案符合《第2011號議會法案...
舊金山都市規畫局判定Marina Safeway開發案符合《第2011號議會法案》（AB2011）的資格規範，正式將該案推入加州法定審批的快車道。（Arquitectonica設計圖）

舊金山紀事報報導，數月以來，舊金山Marina Safeway超市原址高層住宅大樓的改建反對者，極力主張該案不符合加州快速建屋法規的適用資格，並質疑該基地的法規符合度及土地汙染問題應受更嚴格檢驗。

然而，反對方的阻攔空間正在縮小。舊金山都市規畫局已判定這起爭議建案符合《第2011號議會法案》（AB2011）的資格規範，正式將該案推入加州法定審批的快車道。

加州2022年通過的AB2011，商業用地上的住宅開發案只要符合特定資格與客觀開發標準，即可繞過多數地方政府的「自由裁量審查程序」。

這項進展意味著該案已跨過AB2011「雙90天審查期」中至關重要的第一階段。規畫局接下來必須在90天內，以行政審批程序正式核准或否決該建案。

這項認定並不代表開發商Align可以立即動工。若規畫局在未來90天內核發許可，Align隨後仍需申請建築許可證，屆時市府將針對施工細節與基地安全進行更詳盡的審查，包括地震、土壤液化風險及潛在汙染防護措施。

規畫局的決定並非意料之外–這項州法原本即是為了掃除符合條件的住宅開發障礙而量身打造。依據提案，座落於15 Marina Blvd.、擁有近70年歷史的Safeway超市將被拆除，改建為一棟樓高最高達22層的複合式大樓，底層為全新超市，上方則規畫848戶公寓（內含86戶平價住宅）。

Safeway開發案遭到舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）與Marina市議員謝里爾（Stephen Sherrill）的強烈反對。若在以往，這類反對力量常成為市府官員與社區團體透過規畫委員會、市參事會或環境審查訴訟施壓修改建案的籌碼；但在AB2011框架下，這些途徑大部分已遭限縮，環境審查範圍大幅縮減，反對者提出挑戰或強制修改建案的空間大幅縮小。

對Align而言，審批速度只是AB2011的優勢之一；該法案的核心轉變，在於將審查標準從「舊金山市是否想要這項開發案」，徹底轉變為「該案是否符合既定的法定規範」。

精華 FAQ

  • 都市規畫局判定該案符合加州AB2011的資格規範，因此可走法定快速審批程序，不必再經過多數地方政府的自由裁量審查。

  • AB2011讓商業用地上的住宅案，只要符合客觀標準與資格，就能繞過大部分地方審查與環評阻礙，將焦點改為是否符合法定要件。

  • 提案規畫拆除15 Marina Blvd.的Safeway，興建最高22層、含848戶公寓與底層超市的大樓；若獲核准，仍須再申請建築許可並審查地震、土壤液化與污染風險。

加州 舊金山

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