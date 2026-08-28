我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

巴沙迪那市中心49戶新公寓 150萬元起

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴沙迪那市中心The Madison建案為五層樓混合用途建築，規畫49戶公寓及一...
巴沙迪那市中心The Madison建案為五層樓混合用途建築，規畫49戶公寓及一樓商業空間。（Struere提供）

巴沙迪那市中心劇院村（Playhouse Village）一處原為停車場及辦公樓的土地，正在興建五層樓混合用途建築。位於127 N. Madison Avenue的The Madison建案，規畫49戶出售型公寓，以及一樓約2500平方呎商業空間，預計2026年初冬完工。

根據Urbanize LA及巴沙迪那市府資料，該建案由巴沙迪那開發商Toledo Homes興建，洛杉磯建築事務所Struere負責設計。住宅面積介於1036至1856平方呎，目前公布價格從150萬至270萬美元不等。

市府2020年設計審查文件顯示，建築總面積約7萬2000平方呎，地下停車場規畫87個停車位。巴沙迪那住房用地資料則顯示，49戶住宅包括45戶市場價單位及4戶極低收入單位。

建築採C字形配置，在中央形成面向Madison Avenue的庭院，外牆結合赤陶、成形金屬及米色灰泥。公共設施包括社區活動空間、中央庭院、屋頂露台、小型露天劇場等。

這處土地開發前設有一座約2萬7579平方呎的三層辦公樓及地面停車場。市府文件指出，工程須拆除原有建築，並移除四棵受保護的成熟樹木。

The Madison位於Colorado Boulevard以北，鄰近劇院、餐廳、商店及文化設施，往西可通往巴沙迪那老城區。周邊近年也陸續出現多戶住宅及長者公寓建案，使劇院村土地使用逐漸從辦公空間及地面停車場，轉向較高密度住宅。

最新公開房源資料顯示，其中一戶兩房兩浴單位面積1568平方呎，價格190萬美元，折合每平方呎約1212美元，每月管理費約850美元，並附兩個停車位。建案整體價格介於150萬至270萬美元，顯示巴沙迪那市中心新建住宅持續走向高價。

隨著工程接近完成，這座由停車場及辦公用地改建的項目，將為劇院村增加49戶住宅及商業空間；其高價定位能否獲得買家接受，也將成為觀察巴沙迪那市中心公寓需求的指標。

The Madison採C字形配置，中央庭院設有綠化、休憩空間及階梯式小型露天劇...
The Madison採C字形配置，中央庭院設有綠化、休憩空間及階梯式小型露天劇場。（Struere提供）

The Madison建案位於巴沙迪那市中心，鄰近劇院村、福樂神學院及多處歷史建...
The Madison建案位於巴沙迪那市中心，鄰近劇院村、福樂神學院及多處歷史建築。（取自Google Maps）

精華 FAQ

  • The Madison位於劇院村，將興建5層樓混合用途建築，包含49戶出售型公寓與1樓約2500平方呎商業空間，並配置地下停車場與多項公共設施。

  • 目前公布住宅面積約1036至1856平方呎，售價從150萬到270萬美元不等；其中一戶2房2浴、1568平方呎單位開價190萬美元，約每平方呎1212美元。

  • 該案原為辦公樓與地面停車場，改建後將提供49戶住宅與商業空間，反映劇院村正由低密度辦公及停車用途，轉向較高密度的住宅與複合開發。

低收入 洛杉磯

上一則

網紅夜市爆雷 交通衛生惹議遭投訴 羅蘭岡封街喊停

下一則

熊貓快餐不拘正宗 創辦人：定義美式中餐

延伸閱讀

聖地牙哥邊境5000戶Southwest Village建案 歷來最大規模

聖地牙哥邊境5000戶Southwest Village建案 歷來最大規模
奇諾岡10項主要建案推動 未來可望增逾2000戶住宅

奇諾岡10項主要建案推動 未來可望增逾2000戶住宅
巴洛阿圖新開發案建228套住宅 推動San Antonio Road轉型

巴洛阿圖新開發案建228套住宅 推動San Antonio Road轉型
伊麗莎白街花園官司將和解 另建180戶可負擔住宅

伊麗莎白街花園官司將和解 另建180戶可負擔住宅
租用1.2萬平方呎空間 新超市進駐聖佩卓廣場

租用1.2萬平方呎空間 新超市進駐聖佩卓廣場
千禧世代成亞城房市新主力 偏好智慧管理配備

千禧世代成亞城房市新主力 偏好智慧管理配備

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻