巴沙迪那市中心49戶新公寓 150萬元起

巴沙迪那市中心The Madison建案為五層樓混合用途建築，規畫49戶公寓及一樓商業空間。（Struere提供）

巴沙迪那市中心劇院村（Playhouse Village）一處原為停車場及辦公樓的土地，正在興建五層樓混合用途建築。位於127 N. Madison Avenue的The Madison建案，規畫49戶出售型公寓，以及一樓約2500平方呎商業空間，預計2026年初冬完工。

根據Urbanize LA及巴沙迪那市府資料，該建案由巴沙迪那開發商Toledo Homes興建，洛杉磯 建築事務所Struere負責設計。住宅面積介於1036至1856平方呎，目前公布價格從150萬至270萬美元不等。

市府2020年設計審查文件顯示，建築總面積約7萬2000平方呎，地下停車場規畫87個停車位。巴沙迪那住房用地資料則顯示，49戶住宅包括45戶市場價單位及4戶極低收入 單位。

建築採C字形配置，在中央形成面向Madison Avenue的庭院，外牆結合赤陶、成形金屬及米色灰泥。公共設施包括社區活動空間、中央庭院、屋頂露台、小型露天劇場等。

這處土地開發前設有一座約2萬7579平方呎的三層辦公樓及地面停車場。市府文件指出，工程須拆除原有建築，並移除四棵受保護的成熟樹木。

The Madison位於Colorado Boulevard以北，鄰近劇院、餐廳、商店及文化設施，往西可通往巴沙迪那老城區。周邊近年也陸續出現多戶住宅及長者公寓建案，使劇院村土地使用逐漸從辦公空間及地面停車場，轉向較高密度住宅。

最新公開房源資料顯示，其中一戶兩房兩浴單位面積1568平方呎，價格190萬美元，折合每平方呎約1212美元，每月管理費約850美元，並附兩個停車位。建案整體價格介於150萬至270萬美元，顯示巴沙迪那市中心新建住宅持續走向高價。

隨著工程接近完成，這座由停車場及辦公用地改建的項目，將為劇院村增加49戶住宅及商業空間；其高價定位能否獲得買家接受，也將成為觀察巴沙迪那市中心公寓需求的指標。

The Madison採C字形配置，中央庭院設有綠化、休憩空間及階梯式小型露天劇場。（Struere提供）

The Madison建案位於巴沙迪那市中心，鄰近劇院村、福樂神學院及多處歷史建築。（取自Google Maps）